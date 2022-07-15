Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+33°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 36% влажность
  • С-СЗ, 2.08 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 286 из 286«1...284285286
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:46
#4276
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
отдавал лично Правитель..

Факты есть? Или опять блябля?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:48
#4277
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видно сразу как мегого с грушевым, на человека влияет.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:52
#4278
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Геолокация матери и ребенка, где лежала оторванная нога матери, ребенок как вроде погиб.
Мать сперва были данные что умерла, потом в комментах увидел что вроде жива.
Но зачем ей теперь жить..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:10
#4279
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девочка, одна из трех убитых



[Исправлено: 111, 15.07.2022 - 02:12]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:13
#4280
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девочка и нога ее матери..



Девочка погибла.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:38
#4281
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мать, которой не повезло и она останется с этим горем..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:49
#4282
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Видно сразу как мегого с грушевым, на

Хм..
То есть этого ребенка убило Мегого?
Не калибры и не приказ Путина, убить это дитя?
Ну..
Смейся над ними, если тебе хочется, кто ж запрещает..
Просто не по человечески это, убивать детей и потом гордо смеяться над ними, потому что они украинцы..
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
861
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 10:07
#4283
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня: Не мечи бисер. Зачем на толстое трололо так реагировать?

Это не трололо, это уровень развития, помноженный на желание "выслужиться") результат, правда, предсказуемо для него отрицательный, но "авось")
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 10:44
#4284
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и это назвали просто местью..

"Союзные войска отомстили ВСУ за Новую Каховку"

-Украинская сторона продолжает нести серьезные потери в ходе спецоперации, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так, за минувшие сутки в результате ударов по пунктам дислокации неприятельских войск их общие потери достигают тысячи человек.


По моему российская армия путает к кем воюет..
Хотя да, она воюет с народом Украины, начиная уничтожать его во многих городах вдали от фронта, бомбя калибрами концертные залы, больницы и торговые центры..
Везде оккупантам мерещится там что то нехорошее..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 11:15
#4285
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..
Че творится то..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15646
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 12:20
#4286
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и Россия бьет рекорды снова..
Прям дни рекордов..
За четыре с половиной месяца убито 352 ребенка..
На 15.07.
Но это так, цветочки..
Ведь Россия же практически не начинала убивать..
Вот когда начнет, счет перейдет на тысячи..
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 13:11
#4287
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну и Россия бьет рекорды снова.. Прям дни рекордов.. За четыре с половиной месяца убито 352 ребенка.. На 15.07.

Так дни рекордов или месяцы? Определись с хронологией.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 16:24
#4288
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мда уж..
Че творится то..

Ты сам это сфоткал?
Цитата:
111:
вытаскивая все гумно с интернета, кто там подрался и тд и тп, просто не научный дебилизм..
Профайл
Страница 286 из 286«1...284285286
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS