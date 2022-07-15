Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 10:44

Ну и это назвали просто местью..



"Союзные войска отомстили ВСУ за Новую Каховку"



-Украинская сторона продолжает нести серьезные потери в ходе спецоперации, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так, за минувшие сутки в результате ударов по пунктам дислокации неприятельских войск их общие потери достигают тысячи человек.





По моему российская армия путает к кем воюет..

Хотя да, она воюет с народом Украины, начиная уничтожать его во многих городах вдали от фронта, бомбя калибрами концертные залы, больницы и торговые центры..

Везде оккупантам мерещится там что то нехорошее..