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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:46
#4276
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Цитата:
111:
отдавал лично Правитель..

Факты есть? Или опять блябля?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:48
#4277
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Видно сразу как мегого с грушевым, на человека влияет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15717
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:52
#4278
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Геолокация матери и ребенка, где лежала оторванная нога матери, ребенок как вроде погиб.
Мать сперва были данные что умерла, потом в комментах увидел что вроде жива.
Но зачем ей теперь жить..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15717
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:10
#4279
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Девочка, одна из трех убитых



[Исправлено: 111, 15.07.2022 - 02:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15717
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:13
#4280
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Девочка и нога ее матери..



Девочка погибла.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15717
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:38
#4281
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Вот мать, которой не повезло и она останется с этим горем..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15717
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 02:49
#4282
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Цитата:
Эл-починно:
Видно сразу как мегого с грушевым, на

Хм..
То есть этого ребенка убило Мегого?
Не калибры и не приказ Путина, убить это дитя?
Ну..
Смейся над ними, если тебе хочется, кто ж запрещает..
Просто не по человечески это, убивать детей и потом гордо смеяться над ними, потому что они украинцы..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
864
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 10:07
#4283
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Цитата:
Мишаня: Не мечи бисер. Зачем на толстое трололо так реагировать?

Это не трололо, это уровень развития, помноженный на желание "выслужиться") результат, правда, предсказуемо для него отрицательный, но "авось")
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15717
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 10:44
#4284
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Ну и это назвали просто местью..

"Союзные войска отомстили ВСУ за Новую Каховку"

-Украинская сторона продолжает нести серьезные потери в ходе спецоперации, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так, за минувшие сутки в результате ударов по пунктам дислокации неприятельских войск их общие потери достигают тысячи человек.


По моему российская армия путает к кем воюет..
Хотя да, она воюет с народом Украины, начиная уничтожать его во многих городах вдали от фронта, бомбя калибрами концертные залы, больницы и торговые центры..
Везде оккупантам мерещится там что то нехорошее..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15717
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 11:15
#4285
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Мда уж..
Че творится то..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15717
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 12:20
#4286
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Ну и Россия бьет рекорды снова..
Прям дни рекордов..
За четыре с половиной месяца убито 352 ребенка..
На 15.07.
Но это так, цветочки..
Ведь Россия же практически не начинала убивать..
Вот когда начнет, счет перейдет на тысячи..
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
958
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 13:11
#4287
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Цитата:
111:
Ну и Россия бьет рекорды снова.. Прям дни рекордов.. За четыре с половиной месяца убито 352 ребенка.. На 15.07.

Так дни рекордов или месяцы? Определись с хронологией.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2317
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 16:24
#4288
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Цитата:
111:
Мда уж..
Че творится то..

Ты сам это сфоткал?
Цитата:
111:
вытаскивая все гумно с интернета, кто там подрался и тд и тп, просто не научный дебилизм..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 16:52
#4289
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Я не пойму о чем спорить, дело в определении. Для меня, так, когда одно государство, своими вооруженными силами, пересекает границы другого, однозначно это агрессия.В случае России , сейчас, после принятия всех поправок к законам, очень напоминает Советский Союз, времен 1968 года, тогда тоже хотели поправить Чешских товарищей, которые хотели пойти, не тем путем. Тогда двое, вышли на пикет возле Кремля, одного точно помню Ю. Синявский второго можно в Гугле найти их арестовали и посадили на длительный срок. Разница только, в том, что тогда, евреи были однозначно, среди правозащитников, сейчас разделились, на и по ту и по эту сторону в первых рядах
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2317
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 17:52
#4290
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Цитата:
saba:
Для меня, так, когда одно государство, своими вооруженными силами, пересекает границы другого, однозначно это агрессия.

А как назвать действия государства, подписавшего соглашение и нарушившее его, развязав бойню на своей территории против своего же населения:
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам независимо от их национальности или иных различий равные права и свободы. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам других Сторон, а также лицам без гражданства, проживающим на ее территории, независимо от их национальной принадлежности или иных различий гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о правах человека.
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать выражению, сохранению, и развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности населяющих их территории национальных меньшинств и сложившихся уникальных этнокультурных регионов, берут их под свою защиту.

И т.д.

Для справки:
К концу советского периода, по состоянию на 1989 год, территория Украины составляла 603,7 тыс. кв. км, а население – 51,37 млн человек, в то время как в 1922 году, в момент создания СССР, цифры были гораздо скромнее: 440 тыс. кв. км площади и 26,23 млн человек соответственно.
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