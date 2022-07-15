Отправлено: - 17:52

saba:

Для меня, так, когда одно государство, своими вооруженными силами, пересекает границы другого, однозначно это агрессия.



Цитата:А как назвать действия государства, подписавшего соглашение и нарушившее его, развязав бойню на своей территории против своего же населения:Статья 2Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам независимо от их национальности или иных различий равные права и свободы. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам других Сторон, а также лицам без гражданства, проживающим на ее территории, независимо от их национальной принадлежности или иных различий гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о правах человека.Статья 3Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать выражению, сохранению, и развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности населяющих их территории национальных меньшинств и сложившихся уникальных этнокультурных регионов, берут их под свою защиту.И т.д.Для справки:К концу советского периода, по состоянию на 1989 год, территория Украины составляла 603,7 тыс. кв. км, а население – 51,37 млн человек, в то время как в 1922 году, в момент создания СССР, цифры были гораздо скромнее: 440 тыс. кв. км площади и 26,23 млн человек соответственно.