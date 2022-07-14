Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства

Отправлено: - 10:54

Вас наслушаешься, так и в магазин опасно ходить там сутками только и делают что дерутся за кусочек рафинада..

Может это вы живете в другой реальности и в другом мире?

Ну пройдись, тепло, хорошо так, на Зеленый, купи ты этот килограмм, за 800, че нагнетать то и врать тупо, что выживаешь тут в Казахстане уже 30 лет из за куска сахара?

И тем более врать, что в России не так, с продуктами.

Да полно этого мусора в тырнете и про Россию в том числе.

Но надо же как то лично доказать.

А вот лично никто из вас этого сделать не может...

Конечно, легче Гугол вбить..