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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 285 из 286«1...283284285286»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:37
#4261
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Ну и рубрика предатели..
Очередная девушка, с которой воюют российские мужланы..
Ирина Шейк..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:46
#4262
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Цитата:
111:
Очередная девушка, с которой воюют российские мужланы.

Очередное изворачивание мозга? Или просто - где факты.?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:55
#4263
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Рекордсмен России..



Ну и рекорд конечно, а это 10 лет получает победитель турнира Илья Яшин!
Поаплодируем ему стоя!
Покритиковал спецоперацию и остался принципиально в России..
Теперь 10 лет будет сидеть в колонии строгого режима если конечно не пойдет исскуплять свой грех с зеками, которых уже отправляют на войну..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:00
#4264
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Предатель России..
Тоже так и просит лет 8 хотя бы..
-«Кто-то уезжает, ну а что им тут делать? Я не хочу уезжать. Нахожу утешение в работе», — лаконично заключил музыкант.



«Недолго музыка играла. Концертов нет, но десяток отработали. А мы клевые, мы не изменились в главном — не врем своей публике и за это получаем по башке… — заявил артист в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». — Может, на себя одеяло тяну, но группа «ДДТ» сейчас нужна России, мы должны играть! Когда нам закрыли концерты — это было самым жестоким ударом, потому что нас лишили важной работы. Речь не о деньгах, нам запретили исполнять свой долг перед страной».
Несмотря на запрет выступать, 65-летний певец не собирается эмигрировать. Шевчук высказывает все недовольства, находясь в России, а перебираться в Европу и строить там карьеру не в его планах.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:08
#4265
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Цитата:
Эл-починно:
Или просто - где факты.?

Она мне сама сказала только что.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:15
#4266
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Ну и собственно сам терракт от оккупантов..

До



[Исправлено: 111, 15.07.2022 - 01:17]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:18
#4267
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После

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:20
#4268
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:20
#4269
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Медицинский центр, все уничтожены, и клиенты и врачи, кто там был..

image sharing



Вот это одноэтажное здание..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:22
#4270
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Медцентр.



Уничтожены все мирные жители, кто там был..
В этом российские ракеты и оккупанты молодцы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:27
#4271
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Ну и расписание в концертном зале под названием Дом офицеров.
Кстати в Питере зал с одноименным названием Дом Офицеров, то есть концертная площадка стоит в Литейном..
Как видим тут собирались аыступать какие то украинские звезды..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:27
#4272
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Цитата:
111:
Медицинский центр, все уничтожены, и клиенты и врачи, кто там был..

Ну назвать то хоть одного можешь? Или у тебя опять, просто все?
Давай сколько врачей, сколько клиентов, желательно поимённо. Слабо?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:30
#4273
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Цитата:
111:

Я лично ни одного трупа не вижу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:42
#4274
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И что чудовищно, акцию Возмездие, за перебитые 20 складов с вооружением отдавал лично Правитель..
Калибр с подлодки..
Пожалуйста..
По мирному не прифронтовому городу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 01:45
#4275
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Цитата:
Эл-починно:
лично ни одного трупа не вижу

В интернете этого хватает.
И оторванные ноги и трупы..
Если хочешь посмеяться над погибшими и их трупами, над горем детей и их матерей, смейся там, смотря на их трупы..
Конечно в торговом и медцентре не было никого..
Они стояли и ждали, когда в них пульнут..
Ты как Симониян, кстати Минобороны подтвердило ей, что целились в концертный мирный зал.
Две туда, одна в торговку.
Всего было выпущено пять калибров.
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