Отправлено: - 01:27

111:

Медицинский центр, все уничтожены, и клиенты и врачи, кто там был..

Цитата:Ну назвать то хоть одного можешь? Или у тебя опять, просто все?Давай сколько врачей, сколько клиентов, желательно поимённо. Слабо?