Ну и рекорд конечно, а это 10 лет получает победитель турнира Илья Яшин! Поаплодируем ему стоя! Покритиковал спецоперацию и остался принципиально в России.. Теперь 10 лет будет сидеть в колонии строгого режима если конечно не пойдет исскуплять свой грех с зеками, которых уже отправляют на войну..
Предатель России.. Тоже так и просит лет 8 хотя бы.. -«Кто-то уезжает, ну а что им тут делать? Я не хочу уезжать. Нахожу утешение в работе», — лаконично заключил музыкант.
«Недолго музыка играла. Концертов нет, но десяток отработали. А мы клевые, мы не изменились в главном — не врем своей публике и за это получаем по башке… — заявил артист в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». — Может, на себя одеяло тяну, но группа «ДДТ» сейчас нужна России, мы должны играть! Когда нам закрыли концерты — это было самым жестоким ударом, потому что нас лишили важной работы. Речь не о деньгах, нам запретили исполнять свой долг перед страной». Несмотря на запрет выступать, 65-летний певец не собирается эмигрировать. Шевчук высказывает все недовольства, находясь в России, а перебираться в Европу и строить там карьеру не в его планах.
Ну и расписание в концертном зале под названием Дом офицеров. Кстати в Питере зал с одноименным названием Дом Офицеров, то есть концертная площадка стоит в Литейном.. Как видим тут собирались аыступать какие то украинские звезды..
В интернете этого хватает. И оторванные ноги и трупы.. Если хочешь посмеяться над погибшими и их трупами, над горем детей и их матерей, смейся там, смотря на их трупы.. Конечно в торговом и медцентре не было никого.. Они стояли и ждали, когда в них пульнут.. Ты как Симониян, кстати Минобороны подтвердило ей, что целились в концертный мирный зал. Две туда, одна в торговку. Всего было выпущено пять калибров.
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