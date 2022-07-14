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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 12:41
Привет, дружище Козлов!
Давно не объявлялись!
Давно не объявлялись!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 12:45
Привет, я-то читаю, но как почитаю все, что творится на форуме, руки не поднимаются что-то писать или комментировать. Пропала газета.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 12:54
Цитата:
--Привет !!! Так прикольно смотреть , как он изворачивается !!!У меня аж настроение подымается
таноми52:
А не поддерживайте идиотов!
А не поддерживайте идиотов!
--Привет !!! Так прикольно смотреть , как он изворачивается !!!У меня аж настроение подымается
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 13:07
Цитата:
Вам, может, и прикольно.
Но если посмотрите не со своей стороны, то противно
Гога:
Так прикольно смотреть
Так прикольно смотреть
Вам, может, и прикольно.
Но если посмотрите не со своей стороны, то противно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 13:11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 18:24
Цитата:
---Давайте здесь чаще общаться
таноми52:
Вам, может, и прикольно. Но если посмотрите не со своей стороны, то противно
Вам, может, и прикольно. Но если посмотрите не со своей стороны, то противно
---Давайте здесь чаще общаться
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1387
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 20:36
Цитата:
Поддерживаю целиком и полностью
таноми52:
Вам, может, и прикольно. Но если посмотрите не со своей стороны, то противно
Вам, может, и прикольно. Но если посмотрите не со своей стороны, то противно
Поддерживаю целиком и полностью
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 20:38
Цитата:
Поддерживаю.
Гога:
---Давайте здесь чаще общаться
---Давайте здесь чаще общаться
Поддерживаю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 20:46
Цитата:
Эл-починно:
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 21:19
Цитата:
Там последние месяцы Мегого рулит. Хорошо видимо рулит.
Гога: -Для 111 --- это всё фейк . Ему бесполезно что - либо .Всегда только он прав - пуп земли .
Там последние месяцы Мегого рулит. Хорошо видимо рулит.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 21:24
Цитата:
---это тот тип человекообразного , которому с. в глаза ,всё равно скажет - роса .А главное в жизни - пузо набить .
Эл-починно:
---это тот тип человекообразного , которому с. в глаза ,всё равно скажет - роса .А главное в жизни - пузо набить .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 21:25
Цитата:
---И грушевый
Эл-починно:
Мегого рулит
Мегого рулит
---И грушевый
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 22:14
Цитата:
---Как там у вас обстановка ??
Эл-починно:
---Как там у вас обстановка ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 22:27
Цитата:
Сложно, пока на ценах отражения всего не сильно заметил, хотя говорят, что газ, хотят ограничивать потребление. Хотя тут тоже всё больше от ЗП зависит и от активности. Прогнозируют трехкратное увеличение цены на газ, но в то же время, обещают, что тех, кто не сможет платить, за газ, воду и эл. энергию, не будут отключать. Меня лично, всё пока стороной обходит, как 111-го Хотя в магазинах вижу, как люди на цены смотреть стали. Не зная, что их ещё по счетам за газ, эл. энергию ждёт.
[Исправлено: Эл-починно, 14.07.2022 - 22:30]
Гога:
Как там у вас обстановка ??
Как там у вас обстановка ??
Сложно, пока на ценах отражения всего не сильно заметил, хотя говорят, что газ, хотят ограничивать потребление. Хотя тут тоже всё больше от ЗП зависит и от активности. Прогнозируют трехкратное увеличение цены на газ, но в то же время, обещают, что тех, кто не сможет платить, за газ, воду и эл. энергию, не будут отключать. Меня лично, всё пока стороной обходит, как 111-го Хотя в магазинах вижу, как люди на цены смотреть стали. Не зная, что их ещё по счетам за газ, эл. энергию ждёт.
[Исправлено: Эл-починно, 14.07.2022 - 22:30]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.22 - 00:50
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