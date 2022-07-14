Отправлено: - 22:27

Гога:

Как там у вас обстановка ??

[Исправлено: Эл-починно, 14.07.2022 - 22:30]

Цитата:Сложно, пока на ценах отражения всего не сильно заметил, хотя говорят, что газ, хотят ограничивать потребление. Хотя тут тоже всё больше от ЗП зависит и от активности. Прогнозируют трехкратное увеличение цены на газ, но в то же время, обещают, что тех, кто не сможет платить, за газ, воду и эл. энергию, не будут отключать. Меня лично, всё пока стороной обходит, как 111-гоХотя в магазинах вижу, как люди на цены смотреть стали. Не зная, что их ещё по счетам за газ, эл. энергию ждёт.