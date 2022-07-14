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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 77 из 77«1...757677
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 12:41
#1141
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Привет, дружище Козлов! :lol:
Давно не объявлялись!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 12:45
#1142
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Привет, я-то читаю, но как почитаю все, что творится на форуме, руки не поднимаются что-то писать или комментировать. Пропала газета.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 12:54
#1143
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Цитата:
таноми52:
А не поддерживайте идиотов!

--Привет !!! Так прикольно смотреть , как он изворачивается !!!У меня аж настроение подымается :lol: :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 13:07
#1144
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Цитата:
Гога:
Так прикольно смотреть


Вам, может, и прикольно.
Но если посмотрите не со своей стороны, то противно
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 13:11
#1145
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Цитата:
таноми52:
Что НАДО делать при общении с идиотами: 1. 2. 3. 4. 5.

6. См. картинку

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 18:24
#1146
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Цитата:
таноми52:
Вам, может, и прикольно. Но если посмотрите не со своей стороны, то противно

---Давайте здесь чаще общаться
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1387
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 20:36
#1147
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Цитата:
таноми52:
Вам, может, и прикольно. Но если посмотрите не со своей стороны, то противно

Поддерживаю целиком и полностью
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 20:38
#1148
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Цитата:
Гога:
---Давайте здесь чаще общаться

Поддерживаю. ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 20:46
#1149
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Цитата:
Эл-починно:


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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 21:19
#1150
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Цитата:
Гога: -Для 111 --- это всё фейк . Ему бесполезно что - либо .Всегда только он прав - пуп земли .

Там последние месяцы Мегого рулит. Хорошо видимо рулит. 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 21:24
#1151
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Цитата:
Эл-починно:

---это тот тип человекообразного , которому с. в глаза ,всё равно скажет - роса .А главное в жизни - пузо набить .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 21:25
#1152
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Цитата:
Эл-починно:
Мегого рулит

---И грушевый :lol: :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 22:14
#1153
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Цитата:
Эл-починно:

---Как там у вас обстановка ??
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.07.22 - 22:27
#1154
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Цитата:
Гога:
Как там у вас обстановка ??

Сложно, пока на ценах отражения всего не сильно заметил, хотя говорят, что газ, хотят ограничивать потребление. Хотя тут тоже всё больше от ЗП зависит и от активности. Прогнозируют трехкратное увеличение цены на газ, но в то же время, обещают, что тех, кто не сможет платить, за газ, воду и эл. энергию, не будут отключать. Меня лично, всё пока стороной обходит, как 111-го :lol: Хотя в магазинах вижу, как люди на цены смотреть стали. Не зная, что их ещё по счетам за газ, эл. энергию ждёт.

[Исправлено: Эл-починно, 14.07.2022 - 22:30]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.07.22 - 00:50
#1155
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