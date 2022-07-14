Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 00:30

Кстати, минобороны Украины сообщило о передаче 30ти убитых на 30.

Россия молчит как всегда

Может этот погибший от обмена, кстати тоже вратарь:





В администрации Пировского муниципального округа NGS24.RU уточнили, что молодой человек умер еще 3 марта, через неделю после начала спецоперации. С чем связана такая задержка между его смертью и сообщением о ней, в администрации сказать затруднились — в Пировское вместе с телом Коренева должны прибыть военные, которые расскажут подробности.

Тело погибшего должны были доставить в Красноярский край 14 июля рейсом, который был запланирован на вечер среды, 13 июля. Однако рейс задержан. Гражданская панихида была запланирована на 15 июля, но теперь ее предварительно перенесли на субботу, 16 июля.

-Мама уже устала ждать, исплакалась вся, — сказали в администрации.

Данил Коренев родился 26 сентября 2002 года в деревне Ново-Ислам в Пировском районе, писала «Заря». Когда ему было 11, Коренев с матерью переехали в райцентр. Там в 2020 году парень окончил школу, занимался спортом, играл в футбол и в 2019-м был признан лучшим вратарем сезона местного турнира.

Коренев стал 73-м погибшим уроженцем или жителем Красноярского края, чью смерть в спецоперации подтверждали официально.