Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 21:25
А куда делся термомикс? и его всячина обо всём?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 21:29
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 21:30
Цитата:
Стоит, сегодня только тесто месили два раза, рис отваривали с овощами..
Эл-починно:
А куда делся термомикс?
А куда делся термомикс?
Стоит, сегодня только тесто месили два раза, рис отваривали с овощами..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 21:36
Цитата:
Ну тогда не зря купили, раз польза есть.
111:
Стоит, сегодня только тесто месили два раза, рис отваривали с овощами..
Стоит, сегодня только тесто месили два раза, рис отваривали с овощами..
Ну тогда не зря купили, раз польза есть.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 22:13
Цитата:
Ты думал что мы с утра до вечера там должны что то делать?
Ну кролика стушили в казанке.
Ничто конечно чугунный казанок не заменит..
Эл-починно:
Ну тогда не зря купили, раз польза есть.
Ну тогда не зря купили, раз польза есть.
Ты думал что мы с утра до вечера там должны что то делать?
Ну кролика стушили в казанке.
Ничто конечно чугунный казанок не заменит..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 22:19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 22:21
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5903
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 22:24
111:
только тесто месили два раза, рис отваривали с овощами
только тесто месили два раза, рис отваривали с овощами
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 23:16
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2305
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 23:34
Цитата:
Это потому, что время неправильное, смещено на один час.
111:
Двенадцатый час, а наши бегают как в деревне..
Двенадцатый час, а наши бегают как в деревне..
Это потому, что время неправильное, смещено на один час.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 23:38
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:03
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:22
Цитата:
Наверно.
Только домой зашли.
Напомнило деревню летом.
Там сидели до 4х утра, жгли костры, обжимались..
Тоже наверно время смещено было..
Маркс:
Это потому, что время неправильное, смещено на один час
Это потому, что время неправильное, смещено на один час
Наверно.
Только домой зашли.
Напомнило деревню летом.
Там сидели до 4х утра, жгли костры, обжимались..
Тоже наверно время смещено было..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:24
Ну а теперь посмотрим сводки, что делали, что бомбили вчера, сколько погибло..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:30
Кстати, минобороны Украины сообщило о передаче 30ти убитых на 30.
Россия молчит как всегда
Может этот погибший от обмена, кстати тоже вратарь:
В администрации Пировского муниципального округа NGS24.RU уточнили, что молодой человек умер еще 3 марта, через неделю после начала спецоперации. С чем связана такая задержка между его смертью и сообщением о ней, в администрации сказать затруднились — в Пировское вместе с телом Коренева должны прибыть военные, которые расскажут подробности.
Тело погибшего должны были доставить в Красноярский край 14 июля рейсом, который был запланирован на вечер среды, 13 июля. Однако рейс задержан. Гражданская панихида была запланирована на 15 июля, но теперь ее предварительно перенесли на субботу, 16 июля.
-Мама уже устала ждать, исплакалась вся, — сказали в администрации.
Данил Коренев родился 26 сентября 2002 года в деревне Ново-Ислам в Пировском районе, писала «Заря». Когда ему было 11, Коренев с матерью переехали в райцентр. Там в 2020 году парень окончил школу, занимался спортом, играл в футбол и в 2019-м был признан лучшим вратарем сезона местного турнира.
Коренев стал 73-м погибшим уроженцем или жителем Красноярского края, чью смерть в спецоперации подтверждали официально.
Россия молчит как всегда
Может этот погибший от обмена, кстати тоже вратарь:
В администрации Пировского муниципального округа NGS24.RU уточнили, что молодой человек умер еще 3 марта, через неделю после начала спецоперации. С чем связана такая задержка между его смертью и сообщением о ней, в администрации сказать затруднились — в Пировское вместе с телом Коренева должны прибыть военные, которые расскажут подробности.
Тело погибшего должны были доставить в Красноярский край 14 июля рейсом, который был запланирован на вечер среды, 13 июля. Однако рейс задержан. Гражданская панихида была запланирована на 15 июля, но теперь ее предварительно перенесли на субботу, 16 июля.
-Мама уже устала ждать, исплакалась вся, — сказали в администрации.
Данил Коренев родился 26 сентября 2002 года в деревне Ново-Ислам в Пировском районе, писала «Заря». Когда ему было 11, Коренев с матерью переехали в райцентр. Там в 2020 году парень окончил школу, занимался спортом, играл в футбол и в 2019-м был признан лучшим вратарем сезона местного турнира.
Коренев стал 73-м погибшим уроженцем или жителем Красноярского края, чью смерть в спецоперации подтверждали официально.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать