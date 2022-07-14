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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Полиция в шаговой доступности, да только ей не до преступности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44673
Александр ОЛЕЙНИК: Полиция в шаговой доступности, да только ей не до преступности
Отправлено: 14.07.22 - 21:42
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Рудный - город контрастов. Рядом с полицией – пикничок бомжей, рядом с новыми мусорками – кучи старого мусора. И ради чего этот пункт там поставили? Неужели специально для визита областного акима? Да ну, бред какой-то.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
354
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Полиция в шаговой доступности, да только...
Отправлено: 14.07.22 - 21:42
#1
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никогда полиция не была народом и с народом и соответственно народ не был полицией. Это организация изначально антинародная.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1547
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Полиция в шаговой доступности, да только...
Отправлено: 14.07.22 - 22:20
#2
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И с каких пор центр города стал самым криминогенным районом? Может такие пункты надо размещать там, где возле магазинов парней до полусмерти ухайдокали?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
329
Александр ОЛЕЙНИК: Полиция в шаговой доступности, да только ей не до преступности
Отправлено: 14.07.22 - 22:34
#3
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Цитата:
КГСПС:
Может такие пункты надо размещать там, где возле магазинов парней до полусмерти ухайдокали?

Тут не пункты, тут менталитет менять нужно.
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