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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 21:25
#4246
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А куда делся термомикс? :lol: и его всячина обо всём?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15708
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 21:29
#4247
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Даже у Амирки цвет хакки..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15708
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 21:30
#4248
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Цитата:
Эл-починно:
А куда делся термомикс?

Стоит, сегодня только тесто месили два раза, рис отваривали с овощами..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 21:36
#4249
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Цитата:
111:
Стоит, сегодня только тесто месили два раза, рис отваривали с овощами..

Ну тогда не зря купили, раз польза есть. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15708
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 22:13
#4250
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Цитата:
Эл-починно:
Ну тогда не зря купили, раз польза есть.

Ты думал что мы с утра до вечера там должны что то делать?
Ну кролика стушили в казанке.
Ничто конечно чугунный казанок не заменит..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15708
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 22:19
#4251
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Ну и наконец то мы у себя во дворе..
Погода просто класс..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15708
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 22:21
#4252
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Мамашки как грибы после дождя..



И моя кухарка тоже..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5906
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 22:24
#4253
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111:
только тесто месили два раза, рис отваривали с овощами
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15708
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 23:16
#4254
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Двенадцатый час, а наши бегают как в деревне..
Вот что делают шлагбаумы..

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2317
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 23:34
#4255
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Цитата:
111:
Двенадцатый час, а наши бегают как в деревне..

Это потому, что время неправильное, смещено на один час.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15708
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 23:38
#4256
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Ну и деревенские посиделки..
С квасом..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:03
#4257
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Цитата:
Маркс:
Это потому, что время неправильное, смещено на один час.

Тут одним часом не отделаться! :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15708
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:22
#4258
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Цитата:
Маркс:
Это потому, что время неправильное, смещено на один час

Наверно.
Только домой зашли.
Напомнило деревню летом.
Там сидели до 4х утра, жгли костры, обжимались..
Тоже наверно время смещено было..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15708
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:24
#4259
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Ну а теперь посмотрим сводки, что делали, что бомбили вчера, сколько погибло..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15708
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.07.22 - 00:30
#4260
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Кстати, минобороны Украины сообщило о передаче 30ти убитых на 30.
Россия молчит как всегда
Может этот погибший от обмена, кстати тоже вратарь:


В администрации Пировского муниципального округа NGS24.RU уточнили, что молодой человек умер еще 3 марта, через неделю после начала спецоперации. С чем связана такая задержка между его смертью и сообщением о ней, в администрации сказать затруднились — в Пировское вместе с телом Коренева должны прибыть военные, которые расскажут подробности.
Тело погибшего должны были доставить в Красноярский край 14 июля рейсом, который был запланирован на вечер среды, 13 июля. Однако рейс задержан. Гражданская панихида была запланирована на 15 июля, но теперь ее предварительно перенесли на субботу, 16 июля.
-Мама уже устала ждать, исплакалась вся, — сказали в администрации.
Данил Коренев родился 26 сентября 2002 года в деревне Ново-Ислам в Пировском районе, писала «Заря». Когда ему было 11, Коренев с матерью переехали в райцентр. Там в 2020 году парень окончил школу, занимался спортом, играл в футбол и в 2019-м был признан лучшим вратарем сезона местного турнира.
Коренев стал 73-м погибшим уроженцем или жителем Красноярского края, чью смерть в спецоперации подтверждали официально.
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