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Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44673
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 11:48
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Он считает, что правительство не защитило интересы государства в сфере сахарных поставок.
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Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 21:57
Цитата:
---Ну это пенсионеры , ещё советские . Но за 2 месяца все исправили , цена падает . А в КЗ - уже 5 месяцев прошло - что улучшилось ?? Ждете 25 августа ?? Россия поможет - так свои штаны оставь себе
111:
Вот Россия и что?
Вот Россия и что?
---Ну это пенсионеры , ещё советские . Но за 2 месяца все исправили , цена падает . А в КЗ - уже 5 месяцев прошло - что улучшилось ?? Ждете 25 августа ?? Россия поможет - так свои штаны оставь себе
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 21:57
Цитата:
Пройди в Астыкжан и сам увидишь.
Эл-починно:
Олигарх одним словом, не ?
Олигарх одним словом, не ?
Пройди в Астыкжан и сам увидишь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 329
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 21:58
Цитата:
Ну да, народ не пойдёт покупать сахар но 200 тенге дороже и драться не будет. Им ещё семью содержать и детей лечить.
Цитата:
Ты хочешь сказать Токаев всё врёт? Однако.
111:
Нет никакого дефицита и драться за разницу в 200
Нет никакого дефицита и драться за разницу в 200
Ну да, народ не пойдёт покупать сахар но 200 тенге дороже и драться не будет. Им ещё семью содержать и детей лечить.
Цитата:
111:
Нет никакого дефицита и драться за разницу в 200 тенге может только идиот, как и говорить про это, что люди из за 200 тенге деруться тут с утра до 11ти вечера в супермаркетах. Это откровенная ложь..
Нет никакого дефицита и драться за разницу в 200 тенге может только идиот, как и говорить про это, что люди из за 200 тенге деруться тут с утра до 11ти вечера в супермаркетах. Это откровенная ложь..
Ты хочешь сказать Токаев всё врёт? Однако.
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:08
Цитата:
Не знаю про какой регион он говорит.
Но в нашем сахара валом.
Эл-починно:
Ты хочешь сказать Токаев всё врёт
Ты хочешь сказать Токаев всё врёт
Не знаю про какой регион он говорит.
Но в нашем сахара валом.
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:09
111 почуял , что к нему в **Всякая всячина обо всем и обо всех.** не пойдут , решил тут демагогию развести . Эл-починно во флуде тебе вопрос
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:09
Цитата:
У нас сахар как был по 800-850, так и есть.
В чем дело?
Гога:
. А в КЗ - уже 5 месяцев прошло - что улучшилось ?
. А в КЗ - уже 5 месяцев прошло - что улучшилось ?
У нас сахар как был по 800-850, так и есть.
В чем дело?
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:10
Цитата:
----Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Президент рассказал, что из ранее введённых 7 сахарных заводов сегодня действует только 4, в Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть (31%). При этом Минсельхоз планирует увеличить долю свекловичного сахара в 6 рез к 2026 году с 7 до 43%. "За последние 4 года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара,
111:
Не знаю про какой регион он говорит.
Не знаю про какой регион он говорит.
----Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Президент рассказал, что из ранее введённых 7 сахарных заводов сегодня действует только 4, в Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть (31%). При этом Минсельхоз планирует увеличить долю свекловичного сахара в 6 рез к 2026 году с 7 до 43%. "За последние 4 года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара,
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:12
Цитата:
---Был 80 , уже 65
111:
как был по 800-850,
как был по 800-850,
---Был 80 , уже 65
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:12
Цитата:
Хм..
Тематическая ветка, если вижу что врут, говорю, что это не так.
Насчёт пойдут не пойдут, когда я заморачивался об этом?
Не хочешь не пиши там..
Тебе о ветке моей хочется поговорить и какое отношение имеет это к данной теме?
Гога:
111 почуял , что к нему в **Всякая всячина обо всем и обо всех.** не пойдут
111 почуял , что к нему в **Всякая всячина обо всем и обо всех.** не пойдут
Хм..
Тематическая ветка, если вижу что врут, говорю, что это не так.
Насчёт пойдут не пойдут, когда я заморачивался об этом?
Не хочешь не пиши там..
Тебе о ветке моей хочется поговорить и какое отношение имеет это к данной теме?
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:13
Цитата:
111:
Ты хочешь сказать Токаев всё врёт? Однако.
Ты хочешь сказать Токаев всё врёт? Однако.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1405
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:40
С марта месяца не купил ни грамма сахара. Даже не знаю, сколько он сейчас стоит.
На чай, компоты, морсы и выпечку запасов пока хватает. Урожай с дачи съедим свежим, или высушим в электросушилке. Варенье доедим прошлогоднее.
До зимы дотянем, а там видно будет. Зато нервы спокойнее.
На чай, компоты, морсы и выпечку запасов пока хватает. Урожай с дачи съедим свежим, или высушим в электросушилке. Варенье доедим прошлогоднее.
До зимы дотянем, а там видно будет. Зато нервы спокойнее.
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