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≡ Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44673
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 11:48
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Он считает, что правительство не защитило интересы государства в сфере сахарных поставок.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 21:57
#45
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Цитата:
111:
Вот Россия и что?

---Ну это пенсионеры , ещё советские . Но за 2 месяца все исправили , цена падает . А в КЗ - уже 5 месяцев прошло - что улучшилось ?? Ждете 25 августа ?? Россия поможет - так свои штаны оставь себе :-P :-P :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15618
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 21:57
#46
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Цитата:
Эл-починно:
Олигарх одним словом, не ?

Пройди в Астыкжан и сам увидишь.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
329
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 21:58
#47
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Цитата:
111:
Нет никакого дефицита и драться за разницу в 200

Ну да, народ не пойдёт покупать сахар но 200 тенге дороже и драться не будет. Им ещё семью содержать и детей лечить.
Цитата:
111:
Нет никакого дефицита и драться за разницу в 200 тенге может только идиот, как и говорить про это, что люди из за 200 тенге деруться тут с утра до 11ти вечера в супермаркетах. Это откровенная ложь..

Ты хочешь сказать Токаев всё врёт? Однако. 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15618
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:08
#48
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Цитата:
Эл-починно:
Ты хочешь сказать Токаев всё врёт

Не знаю про какой регион он говорит.
Но в нашем сахара валом.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:09
#49
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111 почуял , что к нему в **Всякая всячина обо всем и обо всех.** не пойдут , решил тут демагогию развести . Эл-починно во флуде тебе вопрос
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15618
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:09
#50
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Цитата:
Гога:
. А в КЗ - уже 5 месяцев прошло - что улучшилось ?

У нас сахар как был по 800-850, так и есть.
В чем дело?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:10
#51
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Цитата:
111:
Не знаю про какой регион он говорит.

----Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Президент рассказал, что из ранее введённых 7 сахарных заводов сегодня действует только 4, в Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть (31%). При этом Минсельхоз планирует увеличить долю свекловичного сахара в 6 рез к 2026 году с 7 до 43%. "За последние 4 года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара,
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:12
#52
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Цитата:
111:
как был по 800-850,

---Был 80 , уже 65 :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15618
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:12
#53
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Цитата:
Гога:
111 почуял , что к нему в **Всякая всячина обо всем и обо всех.** не пойдут

Хм..
Тематическая ветка, если вижу что врут, говорю, что это не так.
Насчёт пойдут не пойдут, когда я заморачивался об этом?
Не хочешь не пиши там..
Тебе о ветке моей хочется поговорить и какое отношение имеет это к данной теме?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5903
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:13
#54
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Цитата:
111:
Ты хочешь сказать Токаев всё врёт? Однако.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1405
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 22:40
#55
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С марта месяца не купил ни грамма сахара. Даже не знаю, сколько он сейчас стоит.
На чай, компоты, морсы и выпечку запасов пока хватает. Урожай с дачи съедим свежим, или высушим в электросушилке. Варенье доедим прошлогоднее.
До зимы дотянем, а там видно будет. Зато нервы спокойнее.
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