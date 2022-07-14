Отправлено: - 21:58

111:

Нет никакого дефицита и драться за разницу в 200

111:

Нет никакого дефицита и драться за разницу в 200 тенге может только идиот, как и говорить про это, что люди из за 200 тенге деруться тут с утра до 11ти вечера в супермаркетах. Это откровенная ложь..

Цитата:Ну да, народ не пойдёт покупать сахар но 200 тенге дороже и драться не будет. Им ещё семью содержать и детей лечить.Цитата:Ты хочешь сказать Токаев всё врёт? Однако.