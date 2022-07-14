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≡ Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44671
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 11:48
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Он считает, что правительство не защитило интересы государства в сфере сахарных поставок.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15594
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 19:28
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Вот так все 30 лет независимости и выживаем

Тоже вот выживаю еле как без сахара..
Последние штаны отдал бы за кусочек рафинада..
И так все в Казахстане..
По супермаркетам только и носятся толпы голодающих людей и набирающих целыми тележками пиво, арбузы, соки и тд..
А турбазы в районе Рудного все переполнены и люди там жрут и жрут что то..
Наверно от недостатка сахара..
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