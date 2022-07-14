Отправлено: - 19:28

Добринцофф:

Вот так все 30 лет независимости и выживаем

Цитата:Тоже вот выживаю еле как без сахара..Последние штаны отдал бы за кусочек рафинада..И так все в Казахстане..По супермаркетам только и носятся толпы голодающих людей и набирающих целыми тележками пиво, арбузы, соки и тд..А турбазы в районе Рудного все переполнены и люди там жрут и жрут что то..Наверно от недостатка сахара..