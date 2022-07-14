Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 11:48
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Он считает, что правительство не защитило интересы государства в сфере сахарных поставок. Читать новость
После несколько операции на сердце перешёл только на мёд и на сахар АБСАЛЮТНО не тянет.
Надо думать что теперь последуют ОРГВЫВОДЫ в отношении этих двух министров, тем более Султанов - многолетная креатура бывшего президента и в рамках антиелбасизма - это удобный случай выгнать его с поста министра и поставить своего человечка.
arman_kst: Да сахара нет. Хорошо что мы не пьем его с чаем. Нет зависимости
Сахар стратегический продукт первой необходимости,то что кто кто не пьёт чай с сахаром это мелочи,а вот когда из за отсутствия сахара останавливается производство, или растут цены в ДЕП,Баян сулу,кондитерских цехах это уже катастрофа.
Золотой встанет сахар. Через восток машины щас не идут. Идут югами через Румынию, Турцию, и тд. Пока приедит он будет ещё дороже. П. С какия уже писал я в России купил мешок 50 кг за 3300. А там у них санкции, война. А у нас ???)
...Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром... И всё? Я понимаю, если бы речь шла о магазине или даже заводике... Хотя на заводе сразу вышвырнули за ворота! А тут целая страна...
Изначально, когда руководство страны ещё в 90-е годы отказалось ставить на приоритет развития страны сельское хозяйство, переработку и выпуск продуктов питания и сопутствующих других товаров, мы жили бы не хуже чем в эмиратах, если ещё добавить сальдо от природных ископаемых, страна стала бы одна из передовых. Однако, по прошествии тридцать лет становится очевидным чем занималось руководство страны. Богатые жители страны сами на свои средства ставили бы памятники в благодарность за счастливую жизнь
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