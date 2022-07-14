Отправлено: - 12:34

Город Рудный. Кто-то называет его провинциальным, кто-то индустриальным. Местные жители часто рифмуют название города со словом «трудный» или «чудный». В этом году у города юбилей - 65 лет. Последние 10 лет известность ему приносят так называемые мусорные войны. За эти годы о проблеме мусора написаны сотни статей, сняты десятки новостных репортажей.