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≡ Юбилейные приколы нашего городка - В чем причина мусорных завалов Рудного - в условном рефлексе или мышечной памяти?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44669
Юбилейные приколы нашего городка - В чем причина мусорных завалов Рудного - в условном рефлексе или мышечной памяти?
Отправлено: 14.07.22 - 12:34
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Город Рудный. Кто-то называет его провинциальным, кто-то индустриальным. Местные жители часто рифмуют название города со словом «трудный» или «чудный». В этом году у города юбилей - 65 лет. Последние 10 лет известность ему приносят так называемые мусорные войны. За эти годы о проблеме мусора написаны сотни статей, сняты десятки новостных репортажей.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2830
Re: Юбилейные приколы нашего городка - В чем причина мусорных...
Отправлено: 14.07.22 - 12:34
#1
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Последнее фото - это нечто! ;-)
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
280
Re: Юбилейные приколы нашего городка - В чем причина мусорных...
Отправлено: 14.07.22 - 16:11
#2
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Цитата:
Козлов я:

С высоты птичьего полета
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