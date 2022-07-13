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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3078
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.07.22 - 10:51
#7651
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Пресновато в Деревеньке:lol:

За теми воротами
На третьем этаже живет Вероника.
Кто знает, спит она или нет.
Для меня она — ангел...песня, спетая аккордеоном...
Я вернусь домой в одиночестве,
Но в моих снах ты будешь со мной...

Спокойной ночи тем, кто не может уснуть
Спокойной ночи, любимая, спокойной ночи тебе...

Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25151
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.07.22 - 17:13
#7652
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Цитата:
таноми52:
Но в моих снах ты будешь со мной...

Радость, моя. Ты тоже всегда со мной... :lol: :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25151
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.07.22 - 17:21
#7653
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Млиииннн. Сейчас смотрел фото Пугачёвой.
А ноги то у неё - тонкие... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17330
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.07.22 - 18:20
#7654
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Цитата:
drakon:
Медведь, прошел мимо меня.


в джинсах который?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25151
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.07.22 - 20:15
#7655
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Цитата:
alex_60:
в джинсах который?

В КОстанае, мелвели в
джинсах ходят?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25151
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.07.22 - 14:42
#7656
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Марик, там в Кр. Партизане,
раки - дохнут. Ты каких покупаешь?... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15584
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.07.22 - 16:03
#7657
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Цитата:
drakon:
Марик, там в Кр. Партизане, раки - дохнут. Ты

Я покупаю у проверенных, их тут все знают.
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