Re: "Тобол" пропустил три гола за 17 минут и вылетел...

Отправлено: - 15:33

Да ладно, по игре явно не успевали за соперником ,не встречали и не играли на опережение. Как только эпизодами включались ,так и игра сразу обострялась. Тренерский состав не тянет, да и усиления как такового не было..селекция нулевая,подбирают по газете "Твой Шанс" свободных агентов. Зато "освоили" выделенные на ЛЧ (целых 2!!!) матча 600 лямов бюджетных средств. Позорники не команда (играли как могли), а функционеры "Тобола". Даже в мелочах опозорились (и все молчат..) при организации игры в Костанае. Мне лично было стыдно перед родственником из России (кстати футбольный тренер из системы Краснодара) за отсутствие программ ,билет похожий на чек, бардак при входе на стадион (он кстати прошел не только без досмотра ,но и без предъявления билета), звук на стадионе и многие другие косяки.. И это назвали праздником для города...