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≡ "Тобол" пропустил три гола за 17 минут и вылетел из Лиги чемпионов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44669
"Тобол" пропустил три гола за 17 минут и вылетел из Лиги чемпионов
Отправлено: 14.07.22 - 08:22
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Чемпион Казахстана уступил в ответном матче первого квалификационного раунда "Ференцварошу" со счетом 5:1. Уже к 21-й минуте венгры вели с преимуществом в три мяча - отличились Адама Траоре (4-я и 17-я минуты) и Айсса Ляйдуни (21-я).
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
825
Re: "Тобол" пропустил три гола за 17 минут и вылетел...
Отправлено: 14.07.22 - 08:22
#1
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Заголовок должен звучат так - "Чемпион Венгрии разгромил ФК "Тобол".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5881
Re: "Тобол" пропустил три гола за 17 минут и вылетел...
Отправлено: 14.07.22 - 10:00
#2
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**По словам сербского специалиста, не последнюю роль в исходе встречи сыграла красная карточка.**но затем последовала ненужная красная карточка, думаю, результат мог быть и другим.**На 81-й минуте "Тобол" и вовсе остался в меньшинстве - Серикжан Мужиков за минуту получил две желтые карточки и был удален.**----Давно так не смеялся --Он что , думал за 9 оставшихся минут забить 4 гола ??
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
825
Re: "Тобол" пропустил три гола за 17 минут и вылетел...
Отправлено: 14.07.22 - 10:06
#3
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Гога, имеется ввиду, что счет мог бы быть 6:1, если бы не удаление
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5881
"Тобол" пропустил три гола за 17 минут и вылетел из Лиги чемпионов
Отправлено: 14.07.22 - 10:24
#4
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Цитата:
arman_kst:

-- ;-) :lol: :lol: Что - то не подумал
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
39
Re: "Тобол" пропустил три гола за 17 минут и вылетел...
Отправлено: 14.07.22 - 15:33
#5
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Да ладно, по игре явно не успевали за соперником ,не встречали и не играли на опережение. Как только эпизодами включались ,так и игра сразу обострялась. Тренерский состав не тянет, да и усиления как такового не было..селекция нулевая,подбирают по газете "Твой Шанс" свободных агентов. Зато "освоили" выделенные на ЛЧ (целых 2!!!) матча 600 лямов бюджетных средств. Позорники не команда (играли как могли), а функционеры "Тобола". Даже в мелочах опозорились (и все молчат..) при организации игры в Костанае. Мне лично было стыдно перед родственником из России (кстати футбольный тренер из системы Краснодара) за отсутствие программ ,билет похожий на чек, бардак при входе на стадион (он кстати прошел не только без досмотра ,но и без предъявления билета), звук на стадионе и многие другие косяки.. И это назвали праздником для города...
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