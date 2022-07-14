Отправлено: - 12:05

arman_kst:

Да сахара нет. Хорошо что мы не пьем его с чаем. Нет зависимости

Цитата:Сахар стратегический продукт первой необходимости,то что кто кто не пьёт чай с сахаром это мелочи,а вот когда из за отсутствия сахара останавливается производство, или растут цены в ДЕП,Баян сулу,кондитерских цехах это уже катастрофа.