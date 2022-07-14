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≡ Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44669
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 11:48
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром. Он считает, что правительство не защитило интересы государства в сфере сахарных поставок.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
825
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 14.07.22 - 11:48
#1
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Да сахара нет. Хорошо что мы не пьем его с чаем. Нет зависимости
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3236
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 14.07.22 - 12:02
#2
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После несколько операции на сердце перешёл только на мёд и на сахар АБСАЛЮТНО не тянет.

Надо думать что теперь последуют ОРГВЫВОДЫ в отношении этих двух министров, тем более Султанов - многолетная креатура бывшего президента и в рамках антиелбасизма - это удобный случай выгнать его с поста министра и поставить своего человечка.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8765
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 14.07.22 - 12:05
#3
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Цитата:
arman_kst:
Да сахара нет. Хорошо что мы не пьем его с чаем. Нет зависимости

Сахар стратегический продукт первой необходимости,то что кто кто не пьёт чай с сахаром это мелочи,а вот когда из за отсутствия сахара останавливается производство, или растут цены в ДЕП,Баян сулу,кондитерских цехах это уже катастрофа.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8765
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 14.07.22 - 12:10
#4
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Цитата:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром.

Источник:

Просто удивительно,объявил выговор министрам,я думал по традиции всё свалят на придомовые магазины-это ведь они всегда виноваты ,что капуста дорогая и сахар по 850.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2304
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 14.07.22 - 12:12
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Сахар стратегический продукт первой необходимости,то что кто кто не пьёт чай с сахаром это мелочи,а вот когда из за отсутствия сахара останавливается производство

cамогона,
Цитата:
Добринцофф:
это уже катастрофа.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
859
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 14.07.22 - 12:31
#6
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Необходимо организовать поставки из Украины и тем самым поддержать экономику этого государства!
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11319
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 12:42
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Золотой встанет сахар. Через восток машины щас не идут. Идут югами через Румынию, Турцию, и тд. Пока приедит он будет ещё дороже.
П. С какия уже писал я в России купил мешок 50 кг за 3300. А там у них санкции, война. А у нас ???)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8631
Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства
Отправлено: 14.07.22 - 13:26
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Необходимо организовать поставки из Украины

Ну дык, организуй... клетчатые сумки в руки и алга. Только вряд ли доедешь дальше Златоуста.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
353
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 14.07.22 - 13:51
#9
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выговоры им это как слону дробина. Тут надо снимать с должности как минимум. С позором.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4210
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 14.07.22 - 14:11
#10
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...Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром...
И всё?
Я понимаю, если бы речь шла о магазине или даже заводике... Хотя на заводе сразу вышвырнули за ворота!
А тут целая страна...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5399
Re: Дефицит сахара: Токаев объявил выговор министрам торговли и...
Отправлено: 14.07.22 - 14:22
#11
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Изначально, когда руководство страны ещё в 90-е годы отказалось ставить на приоритет развития страны сельское хозяйство, переработку и выпуск продуктов питания и сопутствующих других товаров, мы жили бы не хуже чем в эмиратах, если ещё добавить сальдо от природных ископаемых, страна стала бы одна из передовых. Однако, по прошествии тридцать лет становится очевидным чем занималось руководство страны. Богатые жители страны сами на свои средства ставили бы памятники в благодарность за счастливую жизнь
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