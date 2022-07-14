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≡ "Умысла на хищение суд не установил" - Приговор по делу директора КТЭК вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44669
"Умысла на хищение суд не установил" - Приговор по делу директора КТЭК вынесли в суде Костаная
Отправлено: 14.07.22 - 13:49
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Приговор по делу директора КТЭК Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, главного инженере Вячеслава ПЛОТНИКОВА, директора ТОО ТЭМС Тулегена ТУРЛУГУЛОВА, заместителя директора ТОО "АлатауСтрой-2009" Рустема ЗИННАТУЛЛИНА вынесли в суде №2 Костаная сегодня, 14 июля.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12775
Re: "Умысла на хищение суд не установил" - Приговор по...
Отправлено: 14.07.22 - 13:49
#1
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