Re: "Тобол" пропустил три гола за 17 минут и вылетел...

Отправлено: - 10:00

**По словам сербского специалиста, не последнюю роль в исходе встречи сыграла красная карточка.**но затем последовала ненужная красная карточка, думаю, результат мог быть и другим.**На 81-й минуте "Тобол" и вовсе остался в меньшинстве - Серикжан Мужиков за минуту получил две желтые карточки и был удален.**----Давно так не смеялся --Он что , думал за 9 оставшихся минут забить 4 гола ??