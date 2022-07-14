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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 01:51
Цитата:
---Ну куда нам до вас - ведь у вас ---КЫПЧАКСКАЯ!!!
111:
Ладно то гнать.. Вас послушаешь, везде украинские корни..
Ладно то гнать.. Вас послушаешь, везде украинские корни..
---Ну куда нам до вас - ведь у вас ---КЫПЧАКСКАЯ!!!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 01:55
Цитата:
----Да просто иногда скушно бывает . Нравится как извивается .Ведь смешно .
Мишаня:
----Да просто иногда скушно бывает . Нравится как извивается .Ведь смешно .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 02:02
Цитата:
---А чё тебе говорить ? Ведь ты ответ пишешь , даже не дочитав коммент до конца ??
111:
Тогда чего сказать то хотел?
Тогда чего сказать то хотел?
---А чё тебе говорить ? Ведь ты ответ пишешь , даже не дочитав коммент до конца ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 02:14
Цитата:
111:
Смотрел Собчачку с пропагандисткой, Скабеевой что ли, та драться чуть не полезла..
Смотрел Собчачку с пропагандисткой, Скабеевой что ли, та драться чуть не полезла..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 02:17
В последующей жизни я замечал, что есть довольно много людей, с ограниченными знаниями, с минимумом аргументации, но которые категорично стоят на своем мнении. Попытки убедить этих людей в чем-либо, даже если ты являешься профессионалом в обсуждаемой сфере, невозможны.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 02:21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 02:31
Что еще следует помнить, дискутируя с идиотом. Как правило, идиот считает, что победил в дискуссии, если вы первым перестаете с ним дискутировать, т.е. отвечать на его идиотские высказывания и опровергать их. А вы таки с большой вероятностью перестанете делать это первым в силу закона Шапиро. И закон этот гласит, что "высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение и более того, иногда это опровержение вообще невозможно". Чтобы понять, почему это так следует обратиться к знаменитому 'Чайнику Рассела'. В 1952 году Рассел писал: "Если я предположу, что между Землёй и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, никто не сможет опровергнуть моё утверждение, особенно если я аккуратно добавлю, что чайник настолько мал, что не виден даже самыми мощнейшими телескопами"
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 02:34
Что НАДО делать при общении с идиотами: 1. Не связываться. Либо со всем соглашаться, либо все игнорировать.2. Избегать. Насколько это возможно.3. Не обижаться и не строить планы мести. Не оценят и не поймут ваши великие замыслы - только силы зря потратите.4. Не терять эмоциональное равновесие. Ни в коем случае! Иначе поймают на реакцию. Идиоты относятся к "энергетическим вампирам". Для них ваши "разболтанные" эмоции - слаще мёда!5. Не поддаваться на провокации. Если заводиться не будете - сразу поймете, что вас просто "вампирят".
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 02:35
Идиоты по некоторым признакам легко различимы. Вот краткая характеристика: 1. Это люди, которые свято уверены в том, что существует только их - правильная - точка зрения.2. Они хронически никогда никого не слушают при разговоре. Порой бывает сложно вставить в их монолог даже междометие. Однако ваше присутствие как слушателя жизненно важно для них.3. Если же вам все-таки удалось заговорить, то вас нещадно перебивают невпопад либо неуместными комментариями, либо совершенно глупыми вопросами.4. Как правило, чтобы доказать значимость своей персоны, идиоты хамят и делают это так, как будто имеют на это полное, причём, эксклюзивное право.5. По степени проявления эмоций они либо очень громкие и разрушительные, либо, наоборот, подчеркнуто медлительно (заторможенно) спокойны.6. Обычно они тайно или явно упиваются своей властью, особенно над теми, кто ниже их по социальному рангу.7. Возникает ощущение, что вы говорите с идиотами на разных языках, потому что они хронически не способны понять самые простейшие слова.8. Их поведение часто выводит вас из состояния душевного равновесия.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 02:37
Цитата:
---3) Необоснованные обобщения и экстраполяция Пример: Когда некто утверждает, например, что "все финны из музыки слушают только Фрэнка Синатру" - на том основании, что ему были знакомы всего два финна, и они ничего кроме песен Фрэнка Синатры не слушали... Или что "все французы носят треугольные шляпы и мечтают завоевать Россию" - так как он прочитал где-нибудь о Наполеоне и экстраполировал эту информацию на всех французов.
111:
Вы, ненавистники украинского народа,
Вы, ненавистники украинского народа,
---3) Необоснованные обобщения и экстраполяция Пример: Когда некто утверждает, например, что "все финны из музыки слушают только Фрэнка Синатру" - на том основании, что ему были знакомы всего два финна, и они ничего кроме песен Фрэнка Синатры не слушали... Или что "все французы носят треугольные шляпы и мечтают завоевать Россию" - так как он прочитал где-нибудь о Наполеоне и экстраполировал эту информацию на всех французов.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 02:49
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 02:52
Цитата:
---Вот и что хотелось сказать .
111:
О чем можно говорить? Наверно обо всем..
О чем можно говорить? Наверно обо всем..
---Вот и что хотелось сказать .
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