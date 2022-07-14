Всякая всячина обо всем и обо всех.

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Идиоты по некоторым признакам легко различимы. Вот краткая характеристика: 1. Это люди, которые свято уверены в том, что существует только их - правильная - точка зрения.2. Они хронически никогда никого не слушают при разговоре. Порой бывает сложно вставить в их монолог даже междометие. Однако ваше присутствие как слушателя жизненно важно для них.3. Если же вам все-таки удалось заговорить, то вас нещадно перебивают невпопад либо неуместными комментариями, либо совершенно глупыми вопросами.4. Как правило, чтобы доказать значимость своей персоны, идиоты хамят и делают это так, как будто имеют на это полное, причём, эксклюзивное право.5. По степени проявления эмоций они либо очень громкие и разрушительные, либо, наоборот, подчеркнуто медлительно (заторможенно) спокойны.6. Обычно они тайно или явно упиваются своей властью, особенно над теми, кто ниже их по социальному рангу.7. Возникает ощущение, что вы говорите с идиотами на разных языках, потому что они хронически не способны понять самые простейшие слова.8. Их поведение часто выводит вас из состояния душевного равновесия.