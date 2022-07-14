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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:05
Цитата:
Цитата:
---Это ты все что -то ищешь какую -то подоплеку .Просто было сказано - где изобрели . Только и всего . А в твоей голове сразу бурная реакция .От грушевого что ли ?
111:
Из за этого они стали фашистами?
Из за этого они стали фашистами?
Цитата:
111:
Ну ты пропагандист..
Ну ты пропагандист..
---Это ты все что -то ищешь какую -то подоплеку .Просто было сказано - где изобрели . Только и всего . А в твоей голове сразу бурная реакция .От грушевого что ли ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:06
Цитата:
Тогда зачем говорить про фашистов немцев?
Гога:
Это ты все что -то ищешь какую -то подоплеку
Это ты все что -то ищешь какую -то подоплеку
Тогда зачем говорить про фашистов немцев?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:08
Цитата:
---Где ? Говорил ? И кто ?
111:
Тогда зачем говорить про фашистов немцев?
Тогда зачем говорить про фашистов немцев?
---Где ? Говорил ? И кто ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:09
Сказал бы, что его изобрел какой то там Макс..
Нет, тебе важно подчеркнуть, что все немцы фашисты..
Нет, тебе важно подчеркнуть, что все немцы фашисты..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:10
Цитата:
Ты сказал про это:
Наци́стская Герма́ния; также ги́тлеровская Герма́ния, Тре́тий рейх (нем. Das Dritte Reich) или фаши́стская Герма́ния; самоназвание до 1943 года Герма́нский рейх (нем. Deutsches Reich),
Гога:
Где ? Говорил ? И кто ?
Где ? Говорил ? И кто ?
Ты сказал про это:
Наци́стская Герма́ния; также ги́тлеровская Герма́ния, Тре́тий рейх (нем. Das Dritte Reich) или фаши́стская Герма́ния; самоназвание до 1943 года Герма́нский рейх (нем. Deutsches Reich),
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:10
Цитата:
---Где подчеркивал ???
111:
Нет, тебе важно подчеркнуть, что все немцы фашисты..
Нет, тебе важно подчеркнуть, что все немцы фашисты..
---Где подчеркивал ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:11
Цитата:
Дополнение..
Гога:
Третьем рейхе -
Третьем рейхе -
Дополнение..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:11
Цитата:
---Где я так сказал ???
111:
Ты сказал про это: Наци́стская Герма́ния; также ги́тлеровская Герма́ния, Тре́тий рейх (нем. Das Dritte Reich) или фаши́стская Герма́ния; самоназвание до 1943 года Герма́нский рейх (нем. Deutsches Reich),
Ты сказал про это: Наци́стская Герма́ния; также ги́тлеровская Герма́ния, Тре́тий рейх (нем. Das Dritte Reich) или фаши́стская Герма́ния; самоназвание до 1943 года Герма́нский рейх (нем. Deutsches Reich),
---Где я так сказал ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:12
Цитата:
В третьем рейхе все там были фашистами по мнению Советского Союза..
Так что гнать то, отмазываться не надо..
Гога:
Где подчеркивал ???
Где подчеркивал ???
В третьем рейхе все там были фашистами по мнению Советского Союза..
Так что гнать то, отмазываться не надо..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:13
Цитата:
Смотри сам на себя, что ты там сказал про третий рейх..
Забыл?
То то..
Гога:
Где я так сказал ???
Где я так сказал ???
Смотри сам на себя, что ты там сказал про третий рейх..
Забыл?
То то..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:15
Цитата:
Состав "Фанты" был впервые представлен в годы Второй мировой войны в Третьем рейхе -коммент 4147 . Все что было написано . Остальное твоя буйная головушка домыслила .
111:
Состав "Фанты" был впервые представлен в годы Второй мировой войны в Третьем рейхе -коммент 4147 . Все что было написано . Остальное твоя буйная головушка домыслила .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:17
Цитата:
----Ещё раз для тугих ***Состав "Фанты" был впервые представлен в годы Второй мировой войны в Третьем рейхе** - все и не одного слова , которые ты сам придумал .
111:
Смотри сам на себя, что ты там сказал про третий рейх..
Смотри сам на себя, что ты там сказал про третий рейх..
----Ещё раз для тугих ***Состав "Фанты" был впервые представлен в годы Второй мировой войны в Третьем рейхе** - все и не одного слова , которые ты сам придумал .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:23
Цитата:
----Перечитываешь комменты , последние 20, начиная с 4147 ?? Правильно , перечитай , чтобы ахинею тут не нести .И не приписывать свои слова другим .С логикой надо дружить , а не с грушевым
111:
----Перечитываешь комменты , последние 20, начиная с 4147 ?? Правильно , перечитай , чтобы ахинею тут не нести .И не приписывать свои слова другим .С логикой надо дружить , а не с грушевым
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:26
Цитата:
С тобой, пропагандистом войны, дискутировать то бесполезно, выкручиваешься как Скабеева..
Гога:
С тобой, пропагандистом войны, дискутировать то бесполезно, выкручиваешься как Скабеева..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:27
Цитата:
Сказать нечего , пошел за добавкой .25 минута - Ференцварош -Тобол - 3-1
111:
Сказать нечего , пошел за добавкой .25 минута - Ференцварош -Тобол - 3-1
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