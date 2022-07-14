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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 278 из 279«1...276277278279»
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5843
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:05
#4156
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Цитата:
111:
Из за этого они стали фашистами?

Цитата:
111:
Ну ты пропагандист..

---Это ты все что -то ищешь какую -то подоплеку .Просто было сказано - где изобрели . Только и всего . А в твоей голове сразу бурная реакция .От грушевого что ли ?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15564
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:06
#4157
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Цитата:
Гога:
Это ты все что -то ищешь какую -то подоплеку

Тогда зачем говорить про фашистов немцев?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5843
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:08
#4158
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Цитата:
111:
Тогда зачем говорить про фашистов немцев?

---Где ? Говорил ? И кто ?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15564
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:09
#4159
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Сказал бы, что его изобрел какой то там Макс..
Нет, тебе важно подчеркнуть, что все немцы фашисты..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15564
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:10
#4160
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Цитата:
Гога:
Где ? Говорил ? И кто ?

Ты сказал про это:

Наци́стская Герма́ния; также ги́тлеровская Герма́ния, Тре́тий рейх (нем. Das Dritte Reich) или фаши́стская Герма́ния; самоназвание до 1943 года Герма́нский рейх (нем. Deutsches Reich),
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5843
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:10
#4161
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Цитата:
111:
Нет, тебе важно подчеркнуть, что все немцы фашисты..

---Где подчеркивал ???
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15564
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:11
#4162
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Цитата:
Гога:
Третьем рейхе -

Дополнение..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5843
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:11
#4163
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Цитата:
111:
Ты сказал про это: Наци́стская Герма́ния; также ги́тлеровская Герма́ния, Тре́тий рейх (нем. Das Dritte Reich) или фаши́стская Герма́ния; самоназвание до 1943 года Герма́нский рейх (нем. Deutsches Reich),

---Где я так сказал ???
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15564
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:12
#4164
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Цитата:
Гога:
Где подчеркивал ???

В третьем рейхе все там были фашистами по мнению Советского Союза..
Так что гнать то, отмазываться не надо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15564
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:13
#4165
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Цитата:
Гога:
Где я так сказал ???

Смотри сам на себя, что ты там сказал про третий рейх..
Забыл?
То то..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5843
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:15
#4166
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Цитата:
111:

Состав "Фанты" был впервые представлен в годы Второй мировой войны в Третьем рейхе -коммент 4147 . Все что было написано . Остальное твоя буйная головушка домыслила .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5843
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:17
#4167
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Цитата:
111:
Смотри сам на себя, что ты там сказал про третий рейх..

----Ещё раз для тугих ***Состав "Фанты" был впервые представлен в годы Второй мировой войны в Третьем рейхе** - все и не одного слова , которые ты сам придумал .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5843
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:23
#4168
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Цитата:
111:

----Перечитываешь комменты , последние 20, начиная с 4147 ?? Правильно , перечитай , чтобы ахинею тут не нести .И не приписывать свои слова другим .С логикой надо дружить , а не с грушевым :-o :-P
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15564
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:26
#4169
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Цитата:
Гога:

С тобой, пропагандистом войны, дискутировать то бесполезно, выкручиваешься как Скабеева..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5843
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.07.22 - 00:27
#4170
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Цитата:
111:

Сказать нечего , пошел за добавкой .25 минута - Ференцварош -Тобол - 3-1
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