Отправлено: - 17:12

NG.kz:

Что будут делать с накопившимися в Казахстане рублями



Цитата:Ну вывезут эти рубли из страны и что? Выгрузят в нейтральной зоне? Обменяют на сахар? Продадут за доллары и евро на запад? Это же не мусор, который вывозят и дальнейшая его судьба всем более-менее понятна.