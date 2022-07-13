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≡ Что будут делать с накопившимися в Казахстане рублями
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44659
Что будут делать с накопившимися в Казахстане рублями
Отправлено: 13.07.22 - 16:13
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Нацбанком совместно с правительством для решения вопроса с накопленными рублями были внесены дополнения в указ, предполагающие возможность разового вывоза наличных рублей для банков второго уровня.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25149
Re: Что будут делать с накопившимися в Казахстане рублями
Отправлено: 13.07.22 - 16:13
#1
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Берегите, рубли. Возможно,
чт-то придётся - покупить,
в России... :lol: ;-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1012
Что будут делать с накопившимися в Казахстане рублями
Отправлено: 13.07.22 - 16:30
#2
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Цитата:
drakon:
Берегите, рубли. Возможно

Печку ими растопите к зиме ;-) Интересно,на сколько хватит пу :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25149
Что будут делать с накопившимися в Казахстане рублями
Отправлено: 13.07.22 - 16:58
#3
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"Доширак", например... :lol: ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2300
Что будут делать с накопившимися в Казахстане рублями
Отправлено: 13.07.22 - 17:12
#4
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Цитата:
NG.kz:
Что будут делать с накопившимися в Казахстане рублями

Ну вывезут эти рубли из страны и что? Выгрузят в нейтральной зоне? Обменяют на сахар? Продадут за доллары и евро на запад? Это же не мусор, который вывозят и дальнейшая его судьба всем более-менее понятна.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
858
Re: Что будут делать с накопившимися в Казахстане рублями
Отправлено: 13.07.22 - 20:38
#5
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Цитата:
Маркс:
Это же не мусор,

Ошибаешься! Как бы душа не болела дело к этому и идёт...
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