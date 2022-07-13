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В Казахстане выросли продажи машин местной сборки на фоне перебоев с поставками новых авто из России
В Казахстане выросли продажи машин местной сборки на фоне перебоев с поставками новых авто из России
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