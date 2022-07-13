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≡ В Казахстане выросли продажи машин местной сборки на фоне перебоев с поставками новых авто из России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44659
В Казахстане выросли продажи машин местной сборки на фоне перебоев с поставками новых авто из России
Отправлено: 13.07.22 - 11:50
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Июнь стал самым успешным по продажам автомобилей с начала года: казахстанские дилеры продали 11 418 легковых авто. Доля автомобилей, локализованных в РК, в июне выросла до 83,5% от общих продаж.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
420
Re: В Казахстане выросли продажи машин местной сборки на фоне...
Отправлено: 13.07.22 - 11:50
#1
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А что случилось?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15549
Re: В Казахстане выросли продажи машин местной сборки на фоне...
Отправлено: 13.07.22 - 14:11
#2
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Сосед за 8 миллионов рублей тут купил трехсотый, в Москву родственнице, там они как говорит 12 миллионов рублей..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12772
В Казахстане выросли продажи машин местной сборки на фоне перебоев с поставками новых авто из России
Отправлено: 13.07.22 - 15:12
#3
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Цитата:
Артем Марусич:
А что случилось?

Программа льготного автокредитования запустилась
Вот все машины и понабирали как сумасшедшие под мелкий процент
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