Отправлено: - 10:51

Пресновато в ДеревенькеЗа теми воротамиНа третьем этаже живет Вероника.Кто знает, спит она или нет.Для меня она — ангел...песня, спетая аккордеоном...Я вернусь домой в одиночестве,Но в моих снах ты будешь со мной...Спокойной ночи тем, кто не может уснутьСпокойной ночи, любимая, спокойной ночи тебе...