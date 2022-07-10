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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 510 из 511«1...508509510511»
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25144
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 15:43
#7636
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Цитата:
alex_60:
да, повезло.

Не каждому, так - везёт... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 19:50
#7637
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25144
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 19:53
#7638
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Тяжёлая, зима - будет.
Дрова, тоже - будут... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 20:17
#7639
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Цитата:
drakon:
Тяжёлая, зима - будет. Дрова, тоже - будут...

Могу дать совет - если спичку лезвием расколоть на 4 части, то можно будет ей 4 раза поджечь камин. 8-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25144
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 20:43
#7640
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Цитата:
Козлов я:
если спичку лезвием расколоть на 4 части, то можно будет ей 4 раза поджечь камин. 8-)

Я себе, "Буржуйку" - заказал. Тоже можно спичку - колоть?... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 20:45
#7641
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17329
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 20:52
#7642
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Цитата:
drakon:
Дрова, тоже - будут


этих на фото, хватит только на шашлык.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25144
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 21:12
#7643
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Цитата:
alex_60:
этих на фото, хватит только на шашлык.

А там, за - поворотом, там... :oops: :-P
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25144
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 21:22
#7644
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Цитата:
alex_60:
на шашлык.

Для шашлыка, угли специальные,
продаются. От нмх не бывает -
искр... :oops: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.07.22 - 16:10
#7645
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25144
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.07.22 - 16:22
#7646
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Бензин, на завправке - подешевел.
На 9 центов,95-й, за литр... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.07.22 - 17:21
#7647
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25144
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.07.22 - 17:23
#7648
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Медведь, прошел мимо меня.
Хорошо я в машине сидел... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.07.22 - 00:47
#7649
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Медведи у вас по немецки понимают?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3075
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.07.22 - 10:25
#7650
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Цитата:
drakon:
Медведь, прошел мимо меня. Хорошо я в машине сидел...


Страшно представить, что могло бы произойти, Вик! :-o
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Страница 510 из 511«1...508509510511»
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