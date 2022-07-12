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И раз уж в городе идет борьба с деревьями, цветами и газонной травой, то может быть хотя бы попробовать не угробить дачи.

Цитата:Я не узнаю вас в гриме... Никогда бы не подумал, что вы такой наивный. Акиматовский маховик по уничтожению дач уже запущен! По примеру астаны, где несли почти все садовые общества идля понаехавшего миллиона настроили коробок... А как говорил Архимед, пример надо брать со столицы!Какая там помощь от руководства?... лучше пусть не лезут. Дачники - народ суровый, рукастый и трудолюбивый. Сами справятся!