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Продовольственная безопасность под угрозой
Продовольственная безопасность под угрозой
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44658
Продовольственная безопасность под угрозой
Отправлено: 12.07.22 - 22:12
Опять под угрозой остаться без урожая находятся многострадальные краснопартизанские дачи. В первый раз им не повезло с погодной аномалией. Жуткий град состриг всю нежную, только набирающую силу растительность и бедолагам пришлось проводить посевные и сажательные работы заново. Но теперь пришла беда не от природы, а от техники и людей, которые эту технику обслуживают.
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7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 59
Re: Продовольственная безопасность под угрозой
Отправлено: 12.07.22 - 22:12
Главная задача председателя в дачном обществе обеспечить полив и охрану этого общества. И то и другое выполняется плохо. Полив или с опозданием или вообще отсутствует . Так может человек не на своем месте? На все вопросы один ответ плохо платят. Так работайте с должникам есть бухгалтер , семь! человек правления, которые не выйдут оттуда не за какие деньги. Отключайте от полива. Работайте раз взялись за дело. Ни так все плохо раз в председателя дачных обществ желающих не мало. Пенять на задолжников проще всего.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8630
Re: Продовольственная безопасность под угрозой
Отправлено: 12.07.22 - 22:23
Цитата:
Я не узнаю вас в гриме... Никогда бы не подумал, что вы такой наивный. Акиматовский маховик по уничтожению дач уже запущен! По примеру астаны, где несли почти все садовые общества идля понаехавшего миллиона настроили коробок... А как говорил Архимед, пример надо брать со столицы!
Какая там помощь от руководства?... лучше пусть не лезут. Дачники - народ суровый, рукастый и трудолюбивый. Сами справятся!
И раз уж в городе идет борьба с деревьями, цветами и газонной травой, то может быть хотя бы попробовать не угробить дачи.
Я не узнаю вас в гриме... Никогда бы не подумал, что вы такой наивный. Акиматовский маховик по уничтожению дач уже запущен! По примеру астаны, где несли почти все садовые общества идля понаехавшего миллиона настроили коробок... А как говорил Архимед, пример надо брать со столицы!
Какая там помощь от руководства?... лучше пусть не лезут. Дачники - народ суровый, рукастый и трудолюбивый. Сами справятся!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5397
Re: Продовольственная безопасность под угрозой
Отправлено: 13.07.22 - 08:03
Знакомая хвасталась- вокруг Астаны насажали смородины, ведрами собираем!
Сын ихний в свое время двадцать дач ухватил, потом их акимат скупил за кучу барбосов, квартир нахватали, бизнес наладили и живут в свое удовольствие.
Сын ихний в свое время двадцать дач ухватил, потом их акимат скупил за кучу барбосов, квартир нахватали, бизнес наладили и живут в свое удовольствие.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1404
Re: Продовольственная безопасность под угрозой
Отправлено: 13.07.22 - 09:54
Ну у чиновников продовольственная безопасность находится в их кошельках. А толщина кошельков зависит от масштаба городского строительства. Раньше, при СССР, перерасход и хищение средств на стройках доходили до 30%. Остальные 70 шли в дело. А сейчас как бы не наоборот.
Я сомневаюсь, что через 2-3 года сохранятся прежние темпы ввода жилья.
Все дачи убить не успеют. Хотя чиновники усиленно и стараются дачи уничтожить. Вместе с обычными городскими воришками...
Я сомневаюсь, что через 2-3 года сохранятся прежние темпы ввода жилья.
Все дачи убить не успеют. Хотя чиновники усиленно и стараются дачи уничтожить. Вместе с обычными городскими воришками...
Продовольственная безопасность под угрозой
Отправлено: 13.07.22 - 09:59
Цитата:
Ну вроде бы сказали, что это общество оставят под дачами и не будут застраивать. Хотя, сегодня сказали одно, завтра скажут другое.
Цитата:
Я верю в дачников, но видя как сегодня ломается то одно, то другое и не хватает компетентных специалистов, опасаюсь, что ситуацию могут усугубить до точки невозврата. Когда на дачах все погорит, то смысла в поливе уже не будет.
yudjin:
По примеру астаны, где несли почти все садовые общества идля понаехавшего миллиона настроили коробок... А как говорил Архимед, пример надо брать со столицы!
По примеру астаны, где несли почти все садовые общества идля понаехавшего миллиона настроили коробок... А как говорил Архимед, пример надо брать со столицы!
Ну вроде бы сказали, что это общество оставят под дачами и не будут застраивать. Хотя, сегодня сказали одно, завтра скажут другое.
Цитата:
yudjin:
Дачники - народ суровый, рукастый и трудолюбивый. Сами справятся!
Дачники - народ суровый, рукастый и трудолюбивый. Сами справятся!
Я верю в дачников, но видя как сегодня ломается то одно, то другое и не хватает компетентных специалистов, опасаюсь, что ситуацию могут усугубить до точки невозврата. Когда на дачах все погорит, то смысла в поливе уже не будет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8762
Re: Продовольственная безопасность под угрозой
Отправлено: 13.07.22 - 10:37
Надо иметь дачу в Затоболовке,в 10 минутах от центра города.Своя парковка,мангал ,качелька,скважина которую не отключит злой председатель,своя зелень ,свой бассейн,а не засранный вонючий Тобол с презервативами и тиной,не так ли Маркс?
Продовольственная безопасность под угрозой
Отправлено: 13.07.22 - 11:39
Цитата:
Злой председатель может отключить электричество, тогда капец и зелени, и бассейн нечем будет наполнить. Парковку зимой нужно чистить от снега, как и все остальное жизненное пространство. В итоге плюсом остаются только качелька и мангал, так из-за этого не стоит обрекать себя на страдания "счастливого" домовладельца. И это я еще промолчал про надвигающуюся старость и немощность, когда пальцы уже не будут гнуться, чтобы что-то ремонтировать, глаза будут плохо видеть, а мозг не захочет думать ни о чем, кроме стакана кефира и теплой постели. Вот тогда г-н Добринцофф с кряхтением спустит ноги с кровати, вставит их в поношенные валенки и скажет: "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно."
Добринцофф:
Надо иметь дачу в Затоболовке,в 10 минутах от центра города.Своя парковка,мангал ,качелька,скважина которую не отключит злой председатель,своя зелень ,свой бассейн,а не засранный вонючий Тобол с презервативами и тиной,не так ли Маркс?
Надо иметь дачу в Затоболовке,в 10 минутах от центра города.Своя парковка,мангал ,качелька,скважина которую не отключит злой председатель,своя зелень ,свой бассейн,а не засранный вонючий Тобол с презервативами и тиной,не так ли Маркс?
Злой председатель может отключить электричество, тогда капец и зелени, и бассейн нечем будет наполнить. Парковку зимой нужно чистить от снега, как и все остальное жизненное пространство. В итоге плюсом остаются только качелька и мангал, так из-за этого не стоит обрекать себя на страдания "счастливого" домовладельца. И это я еще промолчал про надвигающуюся старость и немощность, когда пальцы уже не будут гнуться, чтобы что-то ремонтировать, глаза будут плохо видеть, а мозг не захочет думать ни о чем, кроме стакана кефира и теплой постели. Вот тогда г-н Добринцофф с кряхтением спустит ноги с кровати, вставит их в поношенные валенки и скажет: "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно."
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