Прогноз на 5 дней
переменная облачность+27°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 47% влажность
  • С, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию для населения предлагают повысить с 1 августа в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44658
«С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию для населения предлагают повысить с 1 августа в Костанайской области
Отправлено: 12.07.22 - 22:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На публичных слушаниях присутствовали чиновники из сферы ЖКХ и журналисты. Потребителей, которых непосредственно касается этот вопрос, не было.
Читать новость

к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
129
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 12.07.22 - 22:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а не много ли "прокладок" между поставщиком и конечным потребителем?
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
129
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 12.07.22 - 22:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Есть специальные правила - например, предусмотрено трехуровневое измерение для потребителей, использующих электрические плитки. К ним относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техпаспортом не предусмотрена газификация дома. К бытовым потребителям на время отсутствия газа данный тариф не может быть применен, поэтому все будут платить по старому тарифу."

все в шоколаде, кроме конечных потребителей
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5826
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 12.07.22 - 22:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где конкуренция??? Да и посредников многовато .
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5397
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 12.07.22 - 23:29
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только недавно говорили об этом, чего опять начали. Или думают - пусть привыкают, как сигареты будут поквартально дорожать. Ну так нельзя же ведь, люди не резиновые, могут возмущаться , впереди ещё много январей
Профайл Посетить вебсайт
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8762
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 13.07.22 - 00:58
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- На брифинге 23 июня мы обсуждали пилотный проект по выравниванию тарифа на электроэнергию, тогда предлагали понизить тариф для населения за счет снижения тарифа для бюджетников и юрлиц и повысить для населения, - напомнил и. о.

Источник:

Кто нибудь понял ,что здесь написано?
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
193
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 13.07.22 - 01:48
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Да, кстати, я тоже хотела бы это выяснить)
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2299
«С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию для населения предлагают повысить с 1 августа в Костанайской области
Отправлено: 13.07.22 - 09:19
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кто нибудь понял ,что здесь написано?

- Это что такое, я не знаю, – насмешливо объявил Квакин. – Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле.
– Это такое завуалированное выражение. Ценой бить будут, – объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алешка.
(с) Гайдар.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1011
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 13.07.22 - 09:21
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
много ли "прокладок" между

Вроде обещали,что в "новом" Казахстане их не будет. Или вопрос времени как с утиль сбором?
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2299
«С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию для населения предлагают повысить с 1 августа в Костанайской области
Отправлено: 13.07.22 - 09:22
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
- Сейчас потребители платят по старом тарифу, который в последний раз менялся 1 июня 2021 года.

Всего годик тарифу исполнился, а он уже старый. Вот жизнь пошла. А если бы люди так старели?
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
985
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 13.07.22 - 09:26
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешные они...
Сравнивать среднюю зарплату по области и среднюю зарплату одного предприятия.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2299
«С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию для населения предлагают повысить с 1 августа в Костанайской области
Отправлено: 13.07.22 - 09:36
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Средняя зарплата в КЭЦ отстает от средней в отрасли энергоснабжения на 102 000 тенге (на 43%), от средней зарплаты по Костанайской области - на 90 000 тенге (на 40%).
.............
- В связи с таким сильным отставанием наше предприятие испытывает дефицит кадров, - отметила Ускенбаева.

Так это не в связи с зарплатой, а с отсутствием спецов. Про нынешних специалистов, покупающих дипломы можно не говорить, о них и так уже все знают. Раньше-то хоть была преемственность на рабочих местах. Даже если и приходили балбесы, то их старые работники обучали, курировали. А сейчас кому это нужно? Выучишь молодого на свою голову, а тебя самого под зад пинком и аля-улю, гони гусей. Поэтому все держатся зубами за свое место и никому ничего не рассказывают как разведчики в плену. А когда уходят на пенсию или меняют место работы, то оставляют после себя зияющую дыру, на которую даже за большие деньги трудно кого-то найти. Вернее, найти можно, но толку все-равно не будет.

[Исправлено: Маркс, 13.07.2022 - 10:02]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3075
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 13.07.22 - 10:21
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средняя зарплата в КЭЦ отстает

Источник:

И не только в КЭЦ.
Сосед, работавший во МРЭТ, безмерно радовался, что ушёл с 90 тыс., в какую-то организацию на з/п в 2,5 раза больше. Во МРЭТе, вроде бы, тоже дефицит кадров.
Просто удивительно: энергетика- базовая отрасль, там бы лелеять и холить кадры, но нынешним хозяевам наплевать на них, годами зарплаты не повышаются
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3231
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 13.07.22 - 11:23
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://запросы от госорганов, они просят отчитаться о принятых мерах по повышению зарплаты работникам предприятия, даже было высказано намерение принять меры реагирования касательно неисполнения Послания//


Бред, ЧИСТОЙ воды: - гос.органы НЕ ИМЕЮТ право вмешиваться во внутренние дела частной компании и тем более в финансов-коммерческую деятельность, и тем более применять МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ: - в обратном случае для этого есть- мафиозный НПП "Атамекен" или же надзорные органы прокуратуры.
Кому и сколько начислять заработной платы - это ВНУТРЕННИЕ дела частной компании и никакой гос.орган никогда НЕ ТРЕБОВАЛ от частников, отчёта по зарплате - я что то об этом слышу в первый раз.
Дамочка несёт явный БРЕД.

Цитата://А нам надо выплачивать ее 250 сотрудникам.//

Поменьше себе итоговых бонусов и премильных - зато сохраните классных специалистов.

В годы неурожая( 2019, 2020, 2021 гг) - по итогам года механизаторам отдавал ВСЁ до тиынки: - урезал всё у себя, даже продавал свой джип, брал кредиты ради них- только ради того чтобы выплатить и удержать работника у себя.
Хороший и классный механизатор - это 50% твоего успеха, твоего урожая.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS