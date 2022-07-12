"- Есть специальные правила - например, предусмотрено трехуровневое измерение для потребителей, использующих электрические плитки. К ним относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техпаспортом не предусмотрена газификация дома. К бытовым потребителям на время отсутствия газа данный тариф не может быть применен, поэтому все будут платить по старому тарифу."
Только недавно говорили об этом, чего опять начали. Или думают - пусть привыкают, как сигареты будут поквартально дорожать. Ну так нельзя же ведь, люди не резиновые, могут возмущаться , впереди ещё много январей
- На брифинге 23 июня мы обсуждали пилотный проект по выравниванию тарифа на электроэнергию, тогда предлагали понизить тариф для населения за счет снижения тарифа для бюджетников и юрлиц и повысить для населения, - напомнил и. о.
- Это что такое, я не знаю, – насмешливо объявил Квакин. – Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле. – Это такое завуалированное выражение. Ценой бить будут, – объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алешка. (с) Гайдар.
NG.kz: Средняя зарплата в КЭЦ отстает от средней в отрасли энергоснабжения на 102 000 тенге (на 43%), от средней зарплаты по Костанайской области - на 90 000 тенге (на 40%). ............. - В связи с таким сильным отставанием наше предприятие испытывает дефицит кадров, - отметила Ускенбаева.
Так это не в связи с зарплатой, а с отсутствием спецов. Про нынешних специалистов, покупающих дипломы можно не говорить, о них и так уже все знают. Раньше-то хоть была преемственность на рабочих местах. Даже если и приходили балбесы, то их старые работники обучали, курировали. А сейчас кому это нужно? Выучишь молодого на свою голову, а тебя самого под зад пинком и аля-улю, гони гусей. Поэтому все держатся зубами за свое место и никому ничего не рассказывают как разведчики в плену. А когда уходят на пенсию или меняют место работы, то оставляют после себя зияющую дыру, на которую даже за большие деньги трудно кого-то найти. Вернее, найти можно, но толку все-равно не будет.
И не только в КЭЦ. Сосед, работавший во МРЭТ, безмерно радовался, что ушёл с 90 тыс., в какую-то организацию на з/п в 2,5 раза больше. Во МРЭТе, вроде бы, тоже дефицит кадров. Просто удивительно: энергетика- базовая отрасль, там бы лелеять и холить кадры, но нынешним хозяевам наплевать на них, годами зарплаты не повышаются
Цитата://запросы от госорганов, они просят отчитаться о принятых мерах по повышению зарплаты работникам предприятия, даже было высказано намерение принять меры реагирования касательно неисполнения Послания//
Бред, ЧИСТОЙ воды: - гос.органы НЕ ИМЕЮТ право вмешиваться во внутренние дела частной компании и тем более в финансов-коммерческую деятельность, и тем более применять МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ: - в обратном случае для этого есть- мафиозный НПП "Атамекен" или же надзорные органы прокуратуры. Кому и сколько начислять заработной платы - это ВНУТРЕННИЕ дела частной компании и никакой гос.орган никогда НЕ ТРЕБОВАЛ от частников, отчёта по зарплате - я что то об этом слышу в первый раз. Дамочка несёт явный БРЕД.
Цитата://А нам надо выплачивать ее 250 сотрудникам.//
Поменьше себе итоговых бонусов и премильных - зато сохраните классных специалистов.
В годы неурожая( 2019, 2020, 2021 гг) - по итогам года механизаторам отдавал ВСЁ до тиынки: - урезал всё у себя, даже продавал свой джип, брал кредиты ради них- только ради того чтобы выплатить и удержать работника у себя. Хороший и классный механизатор - это 50% твоего успеха, твоего урожая.
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