Отправлено: - 09:36

NG.kz:

Средняя зарплата в КЭЦ отстает от средней в отрасли энергоснабжения на 102 000 тенге (на 43%), от средней зарплаты по Костанайской области - на 90 000 тенге (на 40%).

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- В связи с таким сильным отставанием наше предприятие испытывает дефицит кадров, - отметила Ускенбаева.



[Исправлено: Маркс, 13.07.2022 - 10:02]

Цитата:Так это не в связи с зарплатой, а с отсутствием спецов. Про нынешних специалистов, покупающих дипломы можно не говорить, о них и так уже все знают. Раньше-то хоть была преемственность на рабочих местах. Даже если и приходили балбесы, то их старые работники обучали, курировали. А сейчас кому это нужно? Выучишь молодого на свою голову, а тебя самого под зад пинком и аля-улю, гони гусей. Поэтому все держатся зубами за свое место и никому ничего не рассказывают как разведчики в плену. А когда уходят на пенсию или меняют место работы, то оставляют после себя зияющую дыру, на которую даже за большие деньги трудно кого-то найти. Вернее, найти можно, но толку все-равно не будет.