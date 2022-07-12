Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:07
Цитата:
---https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=46071
111:
---https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=46071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:12
Цитата:
Склад боеприпасов хорошо начал взрываться..
Оккупанты как всегда, наставили склады в населенном пункте, прикрываясь мирными остпвшимися жителями..
Гога:
Каховку
Каховку
Склад боеприпасов хорошо начал взрываться..
Оккупанты как всегда, наставили склады в населенном пункте, прикрываясь мирными остпвшимися жителями..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:14
Цитата:
Господи..
Чего только не придумают..
Откуда там селитра?
А дым серый, а не рыжий почему?
Ога, больница так взрывалась детонируя постоянно, от пары ракет..
Не смеши то тапочки..
Гога:
склады с селитрой,
склады с селитрой,
Господи..
Чего только не придумают..
Откуда там селитра?
А дым серый, а не рыжий почему?
Ога, больница так взрывалась детонируя постоянно, от пары ракет..
Не смеши то тапочки..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:18
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:20
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:29
Российскими высокоточными ракетами «Искандер» в Одесской области уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:38
Почти 400 иностранных наемников уничтожены на Украине за прошедшие три недели, еще 240 боевиков сбежали за ее пределы, сообщило министерство обороны РФ.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:39
«Порядка 190 человек обратились за медицинской помощью после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области», — сообщается в Telegram-канале МВД области со ссылкой на администрацию. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия — как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные — под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:41
«Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня “Ураган” в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — говорится в релизе. Также ПВО за сутки сбила семь украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР и в районе Николаева.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:52
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25144
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:55
Цитата:
Амирке, кушать - пора...
111:
Ну и пора домой..
Ну и пора домой..
Амирке, кушать - пора...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:59
Цитата:
Пельмени сегодня в Рудном покупали днем..
Сейчас самому охота жрать.
Окрошку еще варить будем.
drakon:
Амирке, кушать - пора..
Амирке, кушать - пора..
Пельмени сегодня в Рудном покупали днем..
Сейчас самому охота жрать.
Окрошку еще варить будем.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.07.22 - 00:07
Цитата:
111:
Пельмени сегодня в Рудном покупали днем.. Сейчас самому охота жрать. Окрошку еще варить будем.
Пельмени сегодня в Рудном покупали днем.. Сейчас самому охота жрать. Окрошку еще варить будем.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать