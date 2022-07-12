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≡ Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за устаревших счетчиков. Что ответили жильцам в акимате Костаная?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44656
Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за устаревших счетчиков. Что ответили жильцам в акимате Костаная?
Отправлено: 12.07.22 - 09:56
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Жители дома № 24 в микрорайоне Юбилейный не могут заехать в уже построенный и сданный в эксплуатацию дом. Счетчики электроэнергии установили по проекту 2017 года, а в 2020 году они устарели.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
174
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 09:56
#1
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Это что за счётчик такой за 65000 тнг? Однофазный счётчик 1-го класса стоит от 9000 тнг.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8761
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 11:01
#2
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Подключите те квартиры которые согласны купить счётчик за свой счёт,остальные пусть ждут пока пройдут суды.
Кстати я так понимаю,что ремонт новые жильцы ещё не делали,как начнёте будете приятно удивлены,что 65000-это оказывается такая мелочь.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5396
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 11:02
#3
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Придется найти компромисс, видимо хотят впихнуть свои дорогие счётчики или ждите три месяца. При первом случае акиматовские должны уговорить жильцов на ещё дополнительные расходы, наверное так и будет,
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
257
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 11:53
#4
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Это наверное с передачей данных счетчик (так примерно и стоит)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3230
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 12:05
#5
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Цитата://Этот процесс может растянуться на несколько месяцев.//

Пусть НЕ ВРУТ: администратор программы делает бюджетную заявку в бюджетную комиссию, комиссия рассматривает на своем заседании и выносит этот вопрос на ближайшую городскую сессию и вопрос РЕШАЕТСЯ депутатами за счёт экономии бюджета или невыполнения какой то программы ( в бюджете ВСЕГДА есть ЛИШНИЕ деньги или РЕЗЕРВ акима).

Всё это делается в течении НЕДЕЛИ.
Мы же СЛЫШАЩЕЕ государство - надеюсь чиновники ЗНАЮТ что это такое.
Это же ИХ президент сказал: - главный их РАБОТОДАТЕЛЬ.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
193
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 12:43
#6
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У них какие-то золотые счётчики или беспроводные)))? Мы недавно меняли около 9000 вместе с установкой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за устаревших счетчиков. Что ответили жильцам в акимате Костаная?
Отправлено: 12.07.22 - 13:35
#7
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О как классно, за 100 квадратов всего 14 миллионов..
Можно и подождать..
Можно и прикупить счетчики за свой счет..
Они еще не въехали, а уже им что то кто то должен.
Что будет когда въедут..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1403
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 19:11
#8
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Такие же строители, как и журналисты.
Про нарушения строительства написали с ошибками.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12362
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 23:50
#9
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Цитата:
ZXC:
Это что за счётчик такой за 65000 тнг? Однофазный счётчик 1-го класса стоит от 9000 тнг.


Это как раз и есть наглая бессовестная оборзевшая коррупция, обдирающая население.
Более чем уверен эти чинушманы, место которым на нарах в тюряге заранее разыграли комедию с этими счётчиками, чтоб озолотиться на впихивании своего дерьма.


Жульё на нары.

Сертификат на счётчики в зубы.

Если оборудование поставлено по проекту и сертифицировано, то до выработки ресурса. Или пусть ресурсоснабжающая организация свои хотелки делает за свои средства.

Судебный коллективный иск к негодяям и мошенникам за причиненный материальный и моральный ущерб от блокирования ресурсов жителям.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12362
Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за устаревших счетчиков. Что ответили жильцам в акимате Костаная?
Отправлено: 12.07.22 - 23:52
#10
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Поскольку решение этого вопроса из-за глубочайшей коррумпированности чиновничества на местах быть не может, жители должны затребовать республиканскую прокурорскую проверку.
Никаких иных путей пресечения деятельности жулья с золотыми счётчиками скорее всего на местах нет.

Кроме этого каждый день со дня сдачи дома уголовники и мошенники должны оплатить жителям компенсацию мат и морального ущерба. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 12.07.2022 - 21:03]
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