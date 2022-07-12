Отправлено: - 23:50

ZXC:

Это что за счётчик такой за 65000 тнг? Однофазный счётчик 1-го класса стоит от 9000 тнг.

Цитата:Это как раз и есть наглая бессовестная оборзевшая коррупция, обдирающая население.Более чем уверен эти чинушманы, место которым на нарах в тюряге заранее разыграли комедию с этими счётчиками, чтоб озолотиться на впихивании своего дерьма.Жульё на нары.Сертификат на счётчики в зубы.Если оборудование поставлено по проекту и сертифицировано, то до выработки ресурса. Или пусть ресурсоснабжающая организация свои хотелки делает за свои средства.Судебный коллективный иск к негодяям и мошенникам за причиненный материальный и моральный ущерб от блокирования ресурсов жителям.