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Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за устаревших счетчиков. Что ответили жильцам в акимате Костаная?
Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за устаревших счетчиков. Что ответили жильцам в акимате Костаная?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44656
Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за устаревших счетчиков. Что ответили жильцам в акимате Костаная?
Отправлено: 12.07.22 - 09:56
Жители дома № 24 в микрорайоне Юбилейный не могут заехать в уже построенный и сданный в эксплуатацию дом. Счетчики электроэнергии установили по проекту 2017 года, а в 2020 году они устарели.
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Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 174
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 09:56
Это что за счётчик такой за 65000 тнг? Однофазный счётчик 1-го класса стоит от 9000 тнг.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8761
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 11:01
Подключите те квартиры которые согласны купить счётчик за свой счёт,остальные пусть ждут пока пройдут суды.
Кстати я так понимаю,что ремонт новые жильцы ещё не делали,как начнёте будете приятно удивлены,что 65000-это оказывается такая мелочь.
Кстати я так понимаю,что ремонт новые жильцы ещё не делали,как начнёте будете приятно удивлены,что 65000-это оказывается такая мелочь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5396
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 11:02
Придется найти компромисс, видимо хотят впихнуть свои дорогие счётчики или ждите три месяца. При первом случае акиматовские должны уговорить жильцов на ещё дополнительные расходы, наверное так и будет,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 257
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 11:53
Это наверное с передачей данных счетчик (так примерно и стоит)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3230
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 12:05
Цитата://Этот процесс может растянуться на несколько месяцев.//
Пусть НЕ ВРУТ: администратор программы делает бюджетную заявку в бюджетную комиссию, комиссия рассматривает на своем заседании и выносит этот вопрос на ближайшую городскую сессию и вопрос РЕШАЕТСЯ депутатами за счёт экономии бюджета или невыполнения какой то программы ( в бюджете ВСЕГДА есть ЛИШНИЕ деньги или РЕЗЕРВ акима).
Всё это делается в течении НЕДЕЛИ.
Мы же СЛЫШАЩЕЕ государство - надеюсь чиновники ЗНАЮТ что это такое.
Это же ИХ президент сказал: - главный их РАБОТОДАТЕЛЬ.
Пусть НЕ ВРУТ: администратор программы делает бюджетную заявку в бюджетную комиссию, комиссия рассматривает на своем заседании и выносит этот вопрос на ближайшую городскую сессию и вопрос РЕШАЕТСЯ депутатами за счёт экономии бюджета или невыполнения какой то программы ( в бюджете ВСЕГДА есть ЛИШНИЕ деньги или РЕЗЕРВ акима).
Всё это делается в течении НЕДЕЛИ.
Мы же СЛЫШАЩЕЕ государство - надеюсь чиновники ЗНАЮТ что это такое.
Это же ИХ президент сказал: - главный их РАБОТОДАТЕЛЬ.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 193
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 12:43
У них какие-то золотые счётчики или беспроводные)))? Мы недавно меняли около 9000 вместе с установкой.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15548
Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за устаревших счетчиков. Что ответили жильцам в акимате Костаная?
Отправлено: 12.07.22 - 13:35
О как классно, за 100 квадратов всего 14 миллионов..
Можно и подождать..
Можно и прикупить счетчики за свой счет..
Они еще не въехали, а уже им что то кто то должен.
Что будет когда въедут..
Можно и подождать..
Можно и прикупить счетчики за свой счет..
Они еще не въехали, а уже им что то кто то должен.
Что будет когда въедут..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1403
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 19:11
Такие же строители, как и журналисты.
Про нарушения строительства написали с ошибками.
Про нарушения строительства написали с ошибками.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12362
Re: Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за...
Отправлено: 12.07.22 - 23:50
Цитата:
Это как раз и есть наглая бессовестная оборзевшая коррупция, обдирающая население.
Более чем уверен эти чинушманы, место которым на нарах в тюряге заранее разыграли комедию с этими счётчиками, чтоб озолотиться на впихивании своего дерьма.
Жульё на нары.
Сертификат на счётчики в зубы.
Если оборудование поставлено по проекту и сертифицировано, то до выработки ресурса. Или пусть ресурсоснабжающая организация свои хотелки делает за свои средства.
Судебный коллективный иск к негодяям и мошенникам за причиненный материальный и моральный ущерб от блокирования ресурсов жителям.
ZXC:
Это что за счётчик такой за 65000 тнг? Однофазный счётчик 1-го класса стоит от 9000 тнг.
Это что за счётчик такой за 65000 тнг? Однофазный счётчик 1-го класса стоит от 9000 тнг.
Это как раз и есть наглая бессовестная оборзевшая коррупция, обдирающая население.
Более чем уверен эти чинушманы, место которым на нарах в тюряге заранее разыграли комедию с этими счётчиками, чтоб озолотиться на впихивании своего дерьма.
Жульё на нары.
Сертификат на счётчики в зубы.
Если оборудование поставлено по проекту и сертифицировано, то до выработки ресурса. Или пусть ресурсоснабжающая организация свои хотелки делает за свои средства.
Судебный коллективный иск к негодяям и мошенникам за причиненный материальный и моральный ущерб от блокирования ресурсов жителям.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12362
Многоэтажка в Юбилейном остается без электричества из-за устаревших счетчиков. Что ответили жильцам в акимате Костаная?
Отправлено: 12.07.22 - 23:52
Поскольку решение этого вопроса из-за глубочайшей коррумпированности чиновничества на местах быть не может, жители должны затребовать республиканскую прокурорскую проверку.
Никаких иных путей пресечения деятельности жулья с золотыми счётчиками скорее всего на местах нет.
Кроме этого каждый день со дня сдачи дома уголовники и мошенники должны оплатить жителям компенсацию мат и морального ущерба.
[Исправлено: Серый волк, 12.07.2022 - 21:03]
Никаких иных путей пресечения деятельности жулья с золотыми счётчиками скорее всего на местах нет.
Кроме этого каждый день со дня сдачи дома уголовники и мошенники должны оплатить жителям компенсацию мат и морального ущерба.
[Исправлено: Серый волк, 12.07.2022 - 21:03]
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