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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 276 из 276«1...274275276
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5826
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:07
#4126
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Цитата:
111:

---https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=46071
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:12
#4127
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Цитата:
Гога:
Каховку

Склад боеприпасов хорошо начал взрываться..
Оккупанты как всегда, наставили склады в населенном пункте, прикрываясь мирными остпвшимися жителями..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:14
#4128
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Цитата:
Гога:
склады с селитрой,

Господи..
Чего только не придумают..
Откуда там селитра?
А дым серый, а не рыжий почему?
Ога, больница так взрывалась детонируя постоянно, от пары ракет..
Не смеши то тапочки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:18
#4129
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Взорвали склад.



До и после..
Как взвыли то, пропагандисты геноцида, когда им по голове дали тапком..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:19
#4130
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Геолокация..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:20
#4131
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Пути военной техники к складам.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5826
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:29
#4132
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Российскими высокоточными ракетами «Искандер» в Одесской области уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5826
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:38
#4133
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Почти 400 иностранных наемников уничтожены на Украине за прошедшие три недели, еще 240 боевиков сбежали за ее пределы, сообщило министерство обороны РФ.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5826
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:39
#4134
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«Порядка 190 человек обратились за медицинской помощью после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области», — сообщается в Telegram-канале МВД области со ссылкой на администрацию. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия — как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные — под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5826
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:41
#4135
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«Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня “Ураган” в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — говорится в релизе. Также ПВО за сутки сбила семь украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР и в районе Николаева.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:52
#4136
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Ну и пора домой..
Наши дети на песочнице ещё

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25144
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:55
#4137
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Цитата:
111:
Ну и пора домой..

Амирке, кушать - пора... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15548
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 23:59
#4138
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Цитата:
drakon:
Амирке, кушать - пора..

Пельмени сегодня в Рудном покупали днем..
Сейчас самому охота жрать.
Окрошку еще варить будем.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5826
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.07.22 - 00:07
#4139
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Цитата:
111:
Пельмени сегодня в Рудном покупали днем.. Сейчас самому охота жрать. Окрошку еще варить будем.

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