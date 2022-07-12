Отправлено: - 23:36

Представителя подрядчика тоже пригласили на встречу с журналистами, но он не пришел.

Цитата:Могу показать подрядчику как должны к середине лета выглядеть клумбы, если они от души...у меня под окнами такие же бархатцы, петуния, пеларгония и цинерария