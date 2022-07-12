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≡ 100 млн тенге из бюджета — на гранты бизнесу в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44656
100 млн тенге из бюджета — на гранты бизнесу в Костанайской области
Отправлено: 12.07.22 - 23:36
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Вчера, 11 июля, депутаты областного одобрили проект решения по уточнению бюджета. Перераспределены чуть более 2 млрд тенге. Сумма сложилась, говорилось на сессии, как экономия в процессе госзакупок.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12360
Re: 100 млн тенге из бюджета — на гранты бизнесу в Костанайской...
Отправлено: 12.07.22 - 23:36
#1
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не верю
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