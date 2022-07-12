Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 23:39

«Порядка 190 человек обратились за медицинской помощью после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области», — сообщается в Telegram-канале МВД области со ссылкой на администрацию. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия — как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные — под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.