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≡ «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию для населения предлагают повысить с 1 августа в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44656
«С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию для населения предлагают повысить с 1 августа в Костанайской области
Отправлено: 12.07.22 - 22:00
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На публичных слушаниях присутствовали чиновники из сферы ЖКХ и журналисты. Потребителей, которых непосредственно касается этот вопрос, не было.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
129
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 12.07.22 - 22:00
#1
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а не много ли "прокладок" между поставщиком и конечным потребителем?
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
129
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 12.07.22 - 22:01
#2
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"- Есть специальные правила - например, предусмотрено трехуровневое измерение для потребителей, использующих электрические плитки. К ним относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техпаспортом не предусмотрена газификация дома. К бытовым потребителям на время отсутствия газа данный тариф не может быть применен, поэтому все будут платить по старому тарифу."

все в шоколаде, кроме конечных потребителей
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5825
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 12.07.22 - 22:58
#3
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Где конкуренция??? Да и посредников многовато .
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5396
Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...
Отправлено: 12.07.22 - 23:29
#4
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Только недавно говорили об этом, чего опять начали. Или думают - пусть привыкают, как сигареты будут поквартально дорожать. Ну так нельзя же ведь, люди не резиновые, могут возмущаться , впереди ещё много январей
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