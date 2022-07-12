Re: «С отключением газа не связано» - Тариф на электроэнергию...

Отправлено: - 22:01

"- Есть специальные правила - например, предусмотрено трехуровневое измерение для потребителей, использующих электрические плитки. К ним относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техпаспортом не предусмотрена газификация дома. К бытовым потребителям на время отсутствия газа данный тариф не может быть применен, поэтому все будут платить по старому тарифу."



все в шоколаде, кроме конечных потребителей