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≡ Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной тяжбы между акиматом и подрядчиком в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44656
Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной тяжбы между акиматом и подрядчиком в Костанае
Отправлено: 12.07.22 - 17:49
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По технической спецификации должны были высадить по 16 штук на 1 кв. м с двумя раскрывшимися бутонами. Что в итоге получилось, Алтынбек Кайратулы продемонстрировал на примере клумбы с засохшими цветами возле здания отдела ЖКХ.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8630
Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной тяжбы между акиматом и подрядчиком в Костанае
Отправлено: 12.07.22 - 23:27
#15
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Цитата:
Гога:
Были же времена .

Сейчас перед городским акиматом пару клочков от тех клумб и осталось
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8630
Re: Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной...
Отправлено: 12.07.22 - 23:36
#16
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Цитата:
Представителя подрядчика тоже пригласили на встречу с журналистами, но он не пришел.

Могу показать подрядчику как должны к середине лета выглядеть клумбы, если они от души...у меня под окнами такие же бархатцы, петуния, пеларгония и цинерария






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