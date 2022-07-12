Отправлено: - 18:27

Инструкция по приземлению Аэропорт Костанай.С 52 метра ВПП (взлетно-посадочная полоса) у нас по бокам большие ямы.Садиться нужно на одно переднее колесо только если нет дождя и объезжать на одном колесе ямы в центре.С 255 метра ям слева нет почти совсем, до конца нужно ехать на одном левом колесе.Если не успеваете развернуться в конце - уходите на второй круг. А лучше в Актау!Там заправщик есть! Работающий!