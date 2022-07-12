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≡ Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44653
Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
Отправлено: 12.07.22 - 16:07
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Вылет самолёта из Костаная в Анталью был задержан сегодня, 12 июля. Причина, как сообщают пассажиры рейса, в невозможности заправить борт, так как сломался топливозаправщик.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
821
Re: Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог...
Отправлено: 12.07.22 - 16:07
#1
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Заправщик старый в городе
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
338
Re: Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог...
Отправлено: 12.07.22 - 16:08
#2
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Из трёх заправочных древних бензовозов работал только один

-------------------------------------------------------------------

Вообще то, реактивные самолеты заправляют керосином.
А в остальном, все предсказуемо. Эти заправщики в аэропорту, наверняка, еще с советских времен. Только переименовывать и сподобились, а на инфраструктуру наплевать
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2641
Re: Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог...
Отправлено: 12.07.22 - 16:44
#3
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В своё время Сагинтаев будучи премьером сказал, что очень уж много в Кустанае просят на ремонт аэропорта. Тем не менее деньги выделили, ремонт сделан. В итоге аэропорт топит после дождя, заправщик ломается. Может пора уже антикоррупционщикам начать работать?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12358
Re: Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог...
Отправлено: 12.07.22 - 18:05
#4
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Какое весёлое анекдотичесое позорище! :-)

Предлагаю дописывать новость прямо в комментах!

В буфете аэропорта Костанай из трех пирожков с капустой два упали и разбились от старости. Третий оказался надкушенным.
Экипаж воздушного судна с благозвучным названием принял решение кормить пассажиров в Актау! :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12358
Re: Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог...
Отправлено: 12.07.22 - 18:10
#5
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В туалете аэропорта Костанай из трёх унитазов оказался рабочий только один. Причем как выяснилось что в итоге это был писуар в мужском туалете.

Бортпроводницы воздушного судна из сострадания пустили всех ждущих пассажиров на свой борт.
Теперь в министерстве трех самолётов ломают голову как вернуть из Актау две дюжины апаек :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12358
Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
Отправлено: 12.07.22 - 18:16
#6
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В аэропорту Костаная разослали по другим многочисленным аэропортам с которыми есть регулярное сообщение телеграмму о том, что у них из трех трапов только один условно исправный.
Если сломается - шлите пассажиров в мешках багажом.
С выгрузкой багажа, тьфу, тьфу, тьфу проблем пока нет. Старый ЗИЛ для багажа, один из трёх местных слесарей обещал чинить за бутылку. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12358
Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
Отправлено: 12.07.22 - 18:27
#7
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Инструкция по приземлению Аэропорт Костанай.
С 52 метра ВПП (взлетно-посадочная полоса) у нас по бокам большие ямы.
Садиться нужно на одно переднее колесо только если нет дождя и объезжать на одном колесе ямы в центре.
С 255 метра ям слева нет почти совсем, до конца нужно ехать на одном левом колесе.
Если не успеваете развернуться в конце - уходите на второй круг. А лучше в Актау!
Там заправщик есть! Работающий! :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12358
Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
Отправлено: 12.07.22 - 18:32
#8
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Список бензозаправок в GOOGLE может быть неточен.
Несмотря на пустые дороги по краям области и желания присесть и подзаправить борт, делать на дорогах этого не следует.
Почти на всех дорогах, особенно в сторону Северо-каз области, благодаря чуткой работе акимов дорог вообще не осталось - одни ямы!
Если очень надо лучше садиться в поле и просить ведро в ближайшей деревне.
:lol:
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