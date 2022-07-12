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Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44653
Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
Отправлено: 12.07.22 - 16:07
Вылет самолёта из Костаная в Анталью был задержан сегодня, 12 июля. Причина, как сообщают пассажиры рейса, в невозможности заправить борт, так как сломался топливозаправщик.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 821
Re: Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог...
Отправлено: 12.07.22 - 16:07
Заправщик старый в городе
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 338
Re: Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог...
Отправлено: 12.07.22 - 16:08
Из трёх заправочных древних бензовозов работал только один
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Вообще то, реактивные самолеты заправляют керосином.
А в остальном, все предсказуемо. Эти заправщики в аэропорту, наверняка, еще с советских времен. Только переименовывать и сподобились, а на инфраструктуру наплевать
-------------------------------------------------------------------
Вообще то, реактивные самолеты заправляют керосином.
А в остальном, все предсказуемо. Эти заправщики в аэропорту, наверняка, еще с советских времен. Только переименовывать и сподобились, а на инфраструктуру наплевать
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2641
Re: Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог...
Отправлено: 12.07.22 - 16:44
В своё время Сагинтаев будучи премьером сказал, что очень уж много в Кустанае просят на ремонт аэропорта. Тем не менее деньги выделили, ремонт сделан. В итоге аэропорт топит после дождя, заправщик ломается. Может пора уже антикоррупционщикам начать работать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12358
Re: Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог...
Отправлено: 12.07.22 - 18:05
Какое весёлое анекдотичесое позорище!
Предлагаю дописывать новость прямо в комментах!
В буфете аэропорта Костанай из трех пирожков с капустой два упали и разбились от старости. Третий оказался надкушенным.
Экипаж воздушного судна с благозвучным названием принял решение кормить пассажиров в Актау!
Предлагаю дописывать новость прямо в комментах!
В буфете аэропорта Костанай из трех пирожков с капустой два упали и разбились от старости. Третий оказался надкушенным.
Экипаж воздушного судна с благозвучным названием принял решение кормить пассажиров в Актау!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12358
Re: Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог...
Отправлено: 12.07.22 - 18:10
В туалете аэропорта Костанай из трёх унитазов оказался рабочий только один. Причем как выяснилось что в итоге это был писуар в мужском туалете.
Бортпроводницы воздушного судна из сострадания пустили всех ждущих пассажиров на свой борт.
Теперь в министерстве трех самолётов ломают голову как вернуть из Актау две дюжины апаек
Бортпроводницы воздушного судна из сострадания пустили всех ждущих пассажиров на свой борт.
Теперь в министерстве трех самолётов ломают голову как вернуть из Актау две дюжины апаек
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12358
Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
Отправлено: 12.07.22 - 18:16
В аэропорту Костаная разослали по другим многочисленным аэропортам с которыми есть регулярное сообщение телеграмму о том, что у них из трех трапов только один условно исправный.
Если сломается - шлите пассажиров в мешках багажом.
С выгрузкой багажа, тьфу, тьфу, тьфу проблем пока нет. Старый ЗИЛ для багажа, один из трёх местных слесарей обещал чинить за бутылку.
Если сломается - шлите пассажиров в мешках багажом.
С выгрузкой багажа, тьфу, тьфу, тьфу проблем пока нет. Старый ЗИЛ для багажа, один из трёх местных слесарей обещал чинить за бутылку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12358
Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
Отправлено: 12.07.22 - 18:27
Инструкция по приземлению Аэропорт Костанай.
С 52 метра ВПП (взлетно-посадочная полоса) у нас по бокам большие ямы.
Садиться нужно на одно переднее колесо только если нет дождя и объезжать на одном колесе ямы в центре.
С 255 метра ям слева нет почти совсем, до конца нужно ехать на одном левом колесе.
Если не успеваете развернуться в конце - уходите на второй круг. А лучше в Актау!
Там заправщик есть! Работающий!
С 52 метра ВПП (взлетно-посадочная полоса) у нас по бокам большие ямы.
Садиться нужно на одно переднее колесо только если нет дождя и объезжать на одном колесе ямы в центре.
С 255 метра ям слева нет почти совсем, до конца нужно ехать на одном левом колесе.
Если не успеваете развернуться в конце - уходите на второй круг. А лучше в Актау!
Там заправщик есть! Работающий!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12358
Самолет рейса "Костанай - Анталья" не смог заправиться в местном аэропорту и полетел в Актау
Отправлено: 12.07.22 - 18:32
Список бензозаправок в GOOGLE может быть неточен.
Несмотря на пустые дороги по краям области и желания присесть и подзаправить борт, делать на дорогах этого не следует.
Почти на всех дорогах, особенно в сторону Северо-каз области, благодаря чуткой работе акимов дорог вообще не осталось - одни ямы!
Если очень надо лучше садиться в поле и просить ведро в ближайшей деревне.
Несмотря на пустые дороги по краям области и желания присесть и подзаправить борт, делать на дорогах этого не следует.
Почти на всех дорогах, особенно в сторону Северо-каз области, благодаря чуткой работе акимов дорог вообще не осталось - одни ямы!
Если очень надо лучше садиться в поле и просить ведро в ближайшей деревне.
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