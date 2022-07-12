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≡ Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной тяжбы между акиматом и подрядчиком в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44653
Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной тяжбы между акиматом и подрядчиком в Костанае
Отправлено: 12.07.22 - 17:49
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По технической спецификации должны были высадить по 16 штук на 1 кв. м с двумя раскрывшимися бутонами. Что в итоге получилось, Алтынбек Кайратулы продемонстрировал на примере клумбы с засохшими цветами возле здания отдела ЖКХ.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12358
Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной тяжбы между акиматом и подрядчиком в Костанае
Отправлено: 12.07.22 - 17:49
#1
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Я верю в акимате
Найдут концы с концом,
И будет всё с цветами -
Цветущим огурцом.

Я верю счастье будет,
И клумбам этим цвесть
Когда такие люди
Берутся дело весть.

И будут два бутона
И город не в дерьме,
Я верю, это будет,
Когда-то в декабре

:lol: :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 12.07.2022 - 15:51]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12358
Re: Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной...
Отправлено: 12.07.22 - 17:55
#2
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Предлагаю новому Елбасы как-то тестировать их что-ли перед запихиванием в кресло.
Ну метлу там давать, и одну крооооохотную маленькую клумбочку с двумя бутонами на год в самом грязном ауле.
И на результаты смотреть хоть немного.

Причем аул выбирать обязательно брошенный на брошенной дороге.
Уверяю вас недостатка в брошенных дорогах и населенных пунктах нет совсем!
Мы же против экспериментов над животными и людьми.

Что-то подсказывает что вот этим метлу лучше не доверять!
:lol:
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l
* ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
191
Re: Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной...
Отправлено: 12.07.22 - 18:03
#3
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То есть ближе подрядчика не нашлось? Обязательно из Алматы, местных нет? Какое алмаатинцам дело до улиц в Костанае? Вот и сделано спустя рукава. А потом, поливать цветы не пробовали?
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12358
Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной тяжбы между акиматом и подрядчиком в Костанае
Отправлено: 12.07.22 - 18:43
#4
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Цитата:
ladas:
А потом, поливать цветы не пробовали?

Боюсь это отдельный тендер у этих чиновников!



И знаете есть подозрения, что выиграет его обязательно кто-то из пустыни Каракумы :lol:

[Исправлено: Серый волк, 12.07.2022 - 15:49]
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l
* ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
191
Re: Виноваты ли «ОНИ»? - Высадка цветов стала причиной судебной...
Отправлено: 12.07.22 - 19:00
#5
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Цитата:
Серый волк:
И знаете есть подозрения, что выиграет его обязательно кто-то из пустыни Каракумы

:lol: :lol: :lol:
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