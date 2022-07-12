Отправлено: - 17:55

Предлагаю новому Елбасы как-то тестировать их что-ли перед запихиванием в кресло.Ну метлу там давать, и одну крооооохотную маленькую клумбочку с двумя бутонами на год в самом грязном ауле.И на результаты смотреть хоть немного.Причем аул выбирать обязательно брошенный на брошенной дороге.Уверяю вас недостатка в брошенных дорогах и населенных пунктах нет совсем!Мы же против экспериментов над животными и людьми.Что-то подсказывает что вот этим метлу лучше не доверять!