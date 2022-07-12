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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5814
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 01:43
#4111
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Цитата:
111:
солим сами..

---И едим --- сами . А как же голодные дети Украины , не говоря уже обо всем мире ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5814
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 01:55
#4112
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Это правда, но правда отличается от истины своей однобокостью. Украинское государство действительно не обеспечивает продовольственную безопасность своих граждан, и они выживают, как могут. Однако доступ доступу рознь. Еды в магазинах полно, и продается она не по карточкам. Таким образом, проблема заключается в нехватке средств для ее приобретения. И действительно, согласно свежему исследованию КМИС, финансовое положений семей 54,4% граждан Украины за последние 2 года ухудшилось. Причина тому — рост коммунальных тарифов (91,5% опрошенных), рост цен на продукты питания (90,6% опрошенных), снижение доходов (35,4%), потеря работы (31,9%). Ежемесячные расходы украинского домохозяйства на еду превышают половину семейного бюджета. И заметьте, для полноценного питания не хватает даже этого. Притом данные GFSI утверждают, что обеспечена Украина продовольствием на 98,4 балла из 100. Значит, речь не о нехватке продовольствия, а о том, что производство находится в частных руках, в т.ч. в руках иностранных корпораций, и вывозится на Запад. Жители Украины едят не так много еды, произведенной на Украине. Приходится покупать иностранное — дорогое. А поскольку уровень жизни снижается, покупать получается все меньше и меньше. За примерами далеко ходить не надо. Госстат говорит, что в 2020 г. производство мяса на Украине сократилось на 1,1%, а импорт свинины превысил экспорт в 6 раз. По итогам 2019-2020 гг. Минсельхоз США заявил, что Украина стала вторым крупнейшим в мире экспортером ячменя, четвертым — кукурузы и пятым — пшеницы. Той же пшеницы Украина вывезла 21,1 млн тонн. А ввезла (с июля по январь текущего сезона) 14,5 тыс. тонн — в 7 раз больше, чем в предыдущем году. Спрашивается, зачем покупать за валюту за рубежом то, чего полно у самих? А затем, что продает не тот, кто покупает. Собственникам агрохолдингов интересны прибыли, а не продовольственная безопасность граждан Украины. Им не интересно продавать зерно на внутренний рынок за гривну, если его можно вывезти, скажем, в Европу за валюту и оставить прибыль на офшорных счетах.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5814
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 01:56
#4113
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Особенно ужасает, что среди украинских детей до 5 лет 22,9% испытывают хроническое недоедание, а 8,2% — острое недоедание. По данным 2019 г., 21,3% детей до 5 лет из-за недоедания отставали в росте, 6,9% страдали от истощения, а 5,6% — от избыточного веса, что тоже связано с некачественным питанием. И это в «аграрной сверхдержаве» с богатыми черноземами и почти 80% распашкой земель.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5814
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 02:14
#4114
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Цитата:
Эл-починно:
Зная, то как о них один дядя из Казахстана переживает.

---Ему уже почти стыдно стало , когда увидел два предыдущих коммента .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5814
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 02:21
#4115
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5814
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 02:24
#4116
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5814
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.07.22 - 02:30
#4117
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