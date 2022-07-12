Всякая всячина обо всем и обо всех.

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Это правда, но правда отличается от истины своей однобокостью. Украинское государство действительно не обеспечивает продовольственную безопасность своих граждан, и они выживают, как могут. Однако доступ доступу рознь. Еды в магазинах полно, и продается она не по карточкам. Таким образом, проблема заключается в нехватке средств для ее приобретения. И действительно, согласно свежему исследованию КМИС, финансовое положений семей 54,4% граждан Украины за последние 2 года ухудшилось. Причина тому — рост коммунальных тарифов (91,5% опрошенных), рост цен на продукты питания (90,6% опрошенных), снижение доходов (35,4%), потеря работы (31,9%). Ежемесячные расходы украинского домохозяйства на еду превышают половину семейного бюджета. И заметьте, для полноценного питания не хватает даже этого. Притом данные GFSI утверждают, что обеспечена Украина продовольствием на 98,4 балла из 100. Значит, речь не о нехватке продовольствия, а о том, что производство находится в частных руках, в т.ч. в руках иностранных корпораций, и вывозится на Запад. Жители Украины едят не так много еды, произведенной на Украине. Приходится покупать иностранное — дорогое. А поскольку уровень жизни снижается, покупать получается все меньше и меньше. За примерами далеко ходить не надо. Госстат говорит, что в 2020 г. производство мяса на Украине сократилось на 1,1%, а импорт свинины превысил экспорт в 6 раз. По итогам 2019-2020 гг. Минсельхоз США заявил, что Украина стала вторым крупнейшим в мире экспортером ячменя, четвертым — кукурузы и пятым — пшеницы. Той же пшеницы Украина вывезла 21,1 млн тонн. А ввезла (с июля по январь текущего сезона) 14,5 тыс. тонн — в 7 раз больше, чем в предыдущем году. Спрашивается, зачем покупать за валюту за рубежом то, чего полно у самих? А затем, что продает не тот, кто покупает. Собственникам агрохолдингов интересны прибыли, а не продовольственная безопасность граждан Украины. Им не интересно продавать зерно на внутренний рынок за гривну, если его можно вывезти, скажем, в Европу за валюту и оставить прибыль на офшорных счетах.