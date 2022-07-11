Отправлено: - 22:55

ПолиграфЪ Боярышников:

Почему не рублей? Что теперь человек в Москве с фунтами стерлингов будет делать?

Цитата:Да тоже, что и без оных. Тренироваться, готовиться к следующим соревнованиям.