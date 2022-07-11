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≡ Итоги теннисного «Уимблдона» с уникальным финалом в женском одиночном разряде
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44645
Итоги теннисного «Уимблдона» с уникальным финалом в женском одиночном разряде
Отправлено: 11.07.22 - 21:01
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На «Уимблдоне-2022» первая ракетка Казахстана и 23-я ракетка мира Елена Рыбакина была посеяна под 17-м номером, а вторая ракетка мира Онс Жабер - под 3-м номером. До этого теннисистки встречались трижды.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5806
Re: Итоги теннисного «Уимблдона» с уникальным финалом в женском...
Отправлено: 11.07.22 - 21:01
#1
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За победу в финале Елена Рыбакина получила денежный приз размером 2,36 млн фунтов стерлингов.----£2 000 000 - за победу ?? Откуда у вас2,36??????
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
855
Re: Итоги теннисного «Уимблдона» с уникальным финалом в женском...
Отправлено: 11.07.22 - 21:46
#2
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Цитата:
За победу в финале Елена Рыбакина получила денежный приз размером 2,36 млн фунтов стерлингов. Источник:


Почему не рублей? Что теперь человек в Москве с фунтами стерлингов будет делать?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1401
Итоги теннисного «Уимблдона» с уникальным финалом в женском одиночном разряде
Отправлено: 11.07.22 - 22:01
#3
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Рубли сейчас в Англии в дефиците. Их копят, чтобы солярку в России покупать.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1966
Итоги теннисного «Уимблдона» с уникальным финалом в женском одиночном разряде
Отправлено: 11.07.22 - 22:55
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему не рублей? Что теперь человек в Москве с фунтами стерлингов будет делать?

Да тоже, что и без оных. Тренироваться, готовиться к следующим соревнованиям.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
311
Re: Итоги теннисного «Уимблдона» с уникальным финалом в женском...
Отправлено: 11.07.22 - 23:17
#5
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Цитата:
Гога:
За победу в финале Елена Рыбакина получила денежный приз размером 2,36 млн фунтов стерлингов.----£2 000 000 - за победу ?? Откуда у вас2,36??????

Ну это просто в евро. 2.36 млн. ;-) А вот когда москвичка стала казахстанкой? Другой вопрос.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5806
Итоги теннисного «Уимблдона» с уникальным финалом в женском одиночном разряде
Отправлено: 12.07.22 - 00:30
#6
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Цитата:
Эл-починно:
А вот когда москвичка стала казахстанкой? Другой вопрос.

---в 2018 году
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5806
Re: Итоги теннисного «Уимблдона» с уникальным финалом в женском...
Отправлено: 12.07.22 - 00:35
#7
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Эл-починно:
Ну это просто в евро. 2.36 млн[/quot - согласен , но он же в фунтах написал , ввел в заблуждение
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